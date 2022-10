Kirghizistan: vague d'arrestations d'opposants à un accord frontalier avec l’Ouzbékistan

Les autorités kirghizes ont arrêté dimanche 23 octobre plus de 20 personnes, parmi lesquelles figurent des personnalités politiques et de hauts fonctionnaires. Selon une ONG locale, les personnes arrêtées s'opposaient à un accord frontalier avec l'Ouzbékistan, mais Bichkek les accuse de « tentative de coup d'État ».

La vague d'arrestation comprend une vingtaine de personnes, parmi lesquelles un général, des ex-députés, un ex-membre de la Cour constitutionnelle ou encore des journalistes. Elle est intervenue dans le cadre d'une enquête ouverte par le ministère de l'Intérieur contre plusieurs individus pour « organisation d'émeutes » et « tentative de coup d'État ».

Le point en commun des personnes interpellées : toutes sont membres du « comité pour la protection de Kempir Abad », un réservoir d'eau situé à la frontière ouzbèke. Le comité a été créé après la signature fin septembre d'un protocole de délimitation et de démarcation de la frontière entre le Kirghizistan et l'Ouzbékistan.

Cet accord, qui doit encore être soumis au Parlement, permettrait au Kirghizistan d'agrandir son territoire de plus de 15 000 hectares, tout en laissant le réservoir d'eau sous le contrôle de l'Ouzbékistan, même si les deux voisins pourront, selon les autorités, utiliser le barrage « à parts égales ». Mais les opposants considèrent l'accord comme un abandon de territoire et dénoncent une négociation à huis clos et en totale opacité.

