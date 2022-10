Chine: face au Covid-19, le retour des confinements dans plusieurs villes

En Chine, après le XXe Congrès, la lutte contre le virus continue. Selon la banque Nomura, 207 millions de Chinois continuent de subir des mesures de confinement à des degrés divers. Et la censure comme la propagande ont de plus en plus de mal à étouffer la contestation de la politique Zéro Covid.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Une nouvelle chanson a été publiée par le pays spécialiste du Zéro Covid. Comme toujours, le but est de rappeler à la population chinoise qu'elle doit s'astreindre à un test PCR tous les trois jours, suscitant de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. La comptine, produite par des responsables locaux d’une province de l’est de la Chine, met en scène des écoliers masqués qui invitent les grands poètes de la littérature classique à se faire tester.

"Let's do nucleic acid tests together 🎶" A new Chinese children's song that was released by a local Jiangsu community is being shared a lot on WeChat today, the video shows kids reciting ancient poems while doing Covid19 tests. "We've entered another level of madness," some say. pic.twitter.com/4PIFGfofID — Manya Koetse (@manyapan) October 26, 2022

Retour des palissades

Un clip critiqué par les fatigués de la politique sanitaire, note le site WhatsOnWeibo et ils sont de plus en plus nombreux. À Pékin, Shanghai, comme dans la plupart des métropoles de Chine, les confinements flashs parfois préventifs sont de retour à l’approche de l’hiver. Les palissades de métal autour des résidences aussi, comme à Wuhan. Mauvais signe, nous dit Audrey, une Française qui réside dans la ville berceau de la pandémie et de la stratégie Zéro Covid : « Ça a commencé à se dégrader vendredi dernier, les restaurants autour de mon école sont passés en vente à emporter exclusivement et aujourd’hui c’est la goutte d’eau. On a le retour des palissades, enfin des barrières bleues, tous les restos sont fermés. Ici, on n'est pas confiné pour le moment. Mais on s’inquiète pour la suite. Le personnel de l’école nous a conseillé d’aller faire des courses si la situation venait à changer ». Comme d’autres Français de Wuhan, Audrey est revenue cet été en Chine après avoir été bloquée deux ans et demi en France. Et au retour, c'est de nouveau l’école en ligne et les confinements.

Manifestation de migrants à Lhassa

Protest in Lhasa by migrant Chinese workers this afternoon, Oct 26, reportedly calling to be allowed to leave for their home areas in lowland China. H/t @degewa @P9Wb1kMpj484jEW @Lhasa_Tibetan pic.twitter.com/JM8YRF7I4p — Robert Barnett (@RobbieBarnett) October 26, 2022

Selon les analystes de la banque Nomura, 28 métropoles chinoises sont concernées par des confinements. Les réseaux sociaux s'en font régulièrement l’écho, notamment dans l’ouest du pays. Des commentaires, des photos parfois censurées, comme cette manifestation d’ouvriers migrants à Lhassa il y a deux jours, ces pénuries alimentaires à Xining dans la province du Qinhai ou encore ces cas contacts isolés dans des toilettes publiques de Lanzhou, la capitale de la province montagneuse du Gansu, avec des couchages près des urinoirs. Des toilettes publiques où, en l’absence de caméras de surveillance, la colère et la contestation se sont étalées via des graffitis contre la politique sanitaire et les autorités ces dernières semaines en Chine.

