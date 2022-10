Coupe du monde 2022: l'équipe nationale australienne interpelle le Qatar

C'est une prise de position inédite. Les Socceroos, l'équipe nationale australienne de football, a publié ce mercredi 27 octobre sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle ils dénoncent les conditions de travail des migrants au Qatar et appellent l'Émirat à décriminaliser les relations homosexuelles. À trois semaines du coup d'envoi de la prochaine Coupe du monde, c'est la première équipe, sur les 32 engagées, à prendre ainsi position.

Avec notre correspondant en Australie, Grégory Plesse

Comme des kangourous, ils ont sauté à pieds joints pour mettre les pieds dans le plat. Ce mercredi matin, les Socceroos, les joueurs de l’équipe nationale australienne de football, ont décidé de dire ses quatre vérités au Qatar, à trois semaines du coup d’envoi de la coupe du monde. Et les polémiques ne manquent pas : l'attribution du mondial 2022 à Doha, les conditions des travailleurs immigrés, les stades climatisés ou encore les droits et libertés dans l'Émirat. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les joueurs australiens prennent la parole l’un après l’autre et dénoncent notamment le bilan humain de l’organisation de la Coupe du monde.

« Nous avons appris que la décision d’organiser la Coupe du monde au Qatar s’est traduite par la souffrance et le préjudice d’un nombre incalculable de travailleurs », avance un joueur. « Ces travailleurs migrants qui ont souffert ne sont pas que des numéros. Tout comme les immigrés qui ont bâti notre pays, et notre football, ils ont le même courage et la même détermination pour se construire une vie meilleure », poursuit un autre Socceroo.

Autre grand sujet de préoccupation aussi abordé : les droits de la communauté LGBTI+ dans l'Émirat : « En tant que joueurs, nous apportons, nous soutenons sans réserve les droits des personnes LGBTI+. Mais au Qatar, les gens ne sont pas libres d’aimer la personne qu’ils choisissent ».

Les Socceroos, qui joueront leur premier match de la Coupe du monde face aux Bleus le 22 novembre prochain, appellent le Qatar à renforcer et à respecter les droits des travailleurs étrangers, mais aussi à légaliser les relations homosexuelles. Un appel inédit à trois semaines seulement du début des festivités.

