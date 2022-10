Chine: la plus grande usine de production d'Iphone touchée par le Covid

En Chine, la politique du zéro Covid est plus que jamais d'actualité. Le groupe Foxconn, sous-traitant taïwanais, a annoncé mercredi l'existence d'un foyer de contamination dans la plus grande usine d'iPhone au monde à Zhengzhou.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Voilà plus d’une semaine que l’usine Foxconn, située dans la ville de Zhengzhou tourne en circuit fermé, afin de maintenir la production de l’iPhone 14, tout en isolant les cas positifs et les cas contacts. Plus de cantines sur le campus, les 300 000 employés sont tenus de prendre leur repas dans leur dortoir. Ils ne peuvent se déplacer que masqués et selon des itinéraires stricts prédéfinis par les équipes sanitaires. C'est le procédé habituel dans la Chine du zéro Covid.

Ce qui n’a pas empêché les infections, comme le rapporte des employés sur les réseaux sociaux. Notamment au travers de vidéos publiées sur Douyin, la version chinoise de Tik Tok. Exemple avec cette ouvrière testée positive et confinée dans son dortoir qui témoigne face caméra : « Dans notre dortoir, il y a un autre travailleur en quarantaine depuis cinq jours. Personne n’est encore venu le voir. Il y a ici des gens qui ont de la fièvre, qui toussent… Il y a une travailleuse qui n’a pas de couette et qui a eu de la fièvre. On ne sait même pas s’ils sont positifs ou non. Personne ne vient nous voir, on nous a juste distribué de la nourriture. Mais on ne fait pas de tests, on attend, c'est tout ».

Face à ce manque de soin et des ravitaillements en nourriture qui arrivent parfois avec retard, la colère explose sur des réseaux sociaux vite censurés, rapporte le South China Morning Post. De son côté, la direction a confirmé la contamination au Covid-19 d’un « petit nombre d’employés » sur le campus de Foxconn, ville dans la ville de Zhengzhou, la capitale de la province du Henan au centre du pays. Mais que le monde de la tech se rassure, la production de smartphones reste« relativement stable ».

