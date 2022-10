Corée du Sud: scandales et tensions entre la présidence et l'opposition

À Séoul, les tensions politiques et les scandales se multiplient ces dernières semaines. Des figures de l’opposition, qui contrôle le parlement, ont fait l’objet d’enquêtes depuis l’arrivée au pouvoir du Président conservateur Yoon Suk-yeol au printemps dernier. Une perquisition a même eu lieu au siège de l’opposition et en réaction, les députés ont boycotté le discours du chef de l’État sur le budget à l’Assemblée nationale et ont organisé de très larges manifestations. © REUTERS/Yonhap YONHAP NEWS AGENCY

Texte par : Nicolas Rocca Suivre 3 mn

À Séoul, les tensions politiques et les scandales se multiplient ces dernières semaines. Des figures de l’opposition, qui contrôle le Parlement, ont fait l’objet d’enquêtes depuis l’arrivée au pouvoir du Président conservateur Yoon Suk-yeol au printemps dernier. Une perquisition a même eu lieu au siège de l’opposition et en réaction, les députés ont boycotté le discours du chef de l’État sur le budget à l’Assemblée nationale et ont organisé de très larges manifestations.