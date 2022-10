Philippines: la tempête Nalgae laisse derrière elle boue et inondations et menace Manille

La tempête tropicale Nalgae, qui s'est abattue sur les Philippines, menace désormais la capitale Manille après avoir fait au moins 45 morts à la suite d'inondations et de glissements de terrain dans l'archipel.

Publicité Lire la suite

La tempête Nalgae, attendue depuis jeudi, a finalement frappé samedi à l'aube la principale île des Philippines, accompagnée de vents atteignant 95 km/h et de fortes pluies. Les eaux de crue ont envahi plusieurs villes et villages sur l'île de Mindanao, charriant arbres, pierres et boue sur leur passage. Quelque 500 maisons ont été détruites.

Désormais, Nalgae pourrait aussi toucher la capitale Manille et ses 13 millions d'habitants, a prévenu le service météorologique philippin qui met en garde devant « des inondations généralisées et des glissements de terrain provoqué par la pluie ». Plus de 7 000 personnes ont été évacuées avant l'arrivée de la tempête et 5 000 équipes de secouristes sont mobilisées, ont par ailleurs annoncé les autorités.

TROPICAL CYCLONE BULLETIN NO. 18

Severe Tropical Storm #PaengPH (NALGAE)

Issued at 2:00 PM, 29 October 2022

Next bulletin at 5:00 PM today



“PAENG” BEGINS TO MOVE WEST NORTHWESTWARD AND IS ABOUT TO MAKE LANDFALL IN THE VICINITY OF SAN JUAN, BATANGAShttps://t.co/yMDSd1Bjwc pic.twitter.com/xT05QX4BX5 — PAGASA-DOST (@dost_pagasa) October 29, 2022

Troisième tempête meurtrière de l'année

En moyenne, vingt typhons et tempêtes frappent les Philippines chaque année, tuant habitants et bétail sur leur passage, et ravageant fermes, maisons, routes et ponts, même si le sud est rarement touché. À mesure que la planète est touchée par le réchauffement climatique, les tempêtes et typhons deviennent de plus en plus puissants, avertissent les scientifiques.

C'est déjà la troisième tempête meurtrière qui s'abat sur les Philippines cette année. Fin septembre, le typhon Noru a fait au moins 10 morts, dont cinq secouristes. La tempête tropicale Megi, qui s'est abattue sur le pays en avril, a fait au moins 148 morts et provoqué de gigantesques glissements de terrain.

► À lire aussi: Philippines: le typhon Rai est le plus meurtrier depuis le passage du cyclone Haiyan en 2013

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne