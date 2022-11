Corée du Sud: le mea culpa des autorités après le mouvement de foule mortel d’Halloween

Le Premier ministre sud-coréen, Han Duck-soo, lors d'une conférence de presse, le 1er novembre. AP - Lee Jin-man

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le bilan de la bousculade mortelle d’Halloween en Corée du Sud a grimpé à 156 morts ce mardi 1er novembre. Alors que le deuil national a été décrété jusqu’à samedi et que les Sud-coréens se succèdent sur les différents lieux d’hommages, la question des responsabilités se fait de plus en plus pressante.