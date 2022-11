Inde: les écoles de New Delhi fermées à cause de la pollution

Dans le nord de l’Inde, la pollution atmosphérique atteint des niveaux extrêmement toxiques ces jours. Les autorités de New Delhi ont mis en place plusieurs mesures pour limiter la circulation, et viennent aussi d’annoncer que les écoles primaires publiques seront fermées à partir de ce samedi 5 novembre.

Avec notre correspondant en Inde, Sébastien Farcis

Cette pollution est la plus grave à New Delhi, où la concentration en particules fines est plus de 25 fois plus élevée que les maximums recommandés par l’OMS, à cause de l’effet combiné des émissions des véhicules et des feux agricoles saisonniers.

L’air du sud de la ville est gris de pollution, marcher cinq minutes dans la rue donne mal à la tête et à la gorge. Et voici une centaine d’enfants qui sortent en courant dans l’énorme embouteillage créé par les véhicules venus les chercher à la sortie de l’école. Raj, accompagné de sa fille de 8 ans, est content que l’école ferme à partir de ce samedi.« C’est bien s’ils peuvent rester à la maison, même pendant 10 jours, le temps que la pollution passe. Il y a moins de chances qu’ils tombent malades », dit-il.

Les enfants, très vulnérables

Les enfants sont parmi les plus vulnérables à la pollution atmosphérique. Elle peut entrainer chez eux le développement d’asthme et compromettre la croissance de leurs poumons et de leurs cerveaux. Ces jours-ci, les services de pédiatrie de New Delhi sont d’ailleurs débordés. Toutefois, pour Sushant, venu chercher son fils, fermer les écoles n’est non plus une solution. « À la maison, les enfants n’étudient pas bien. Ils n’ont pas la routine de l’école, ils ne sont pas concentrés. Mais il va falloir suivre la règle », estime-t-il.

Le gouvernement régional montre l’exemple. La moitié de ses fonctionnaires vont aussi travailler de chez eux, afin de réduire les déplacements.

