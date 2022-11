Corée du Nord: «Aller dans un conflit, ce n’est la volonté de personne»

Séoul et Washington ont mené ce samedi de vastes exercices aériens conjoints en Corée du Sud, en déployant deux B-1B, des bombardiers supersoniques de l'armée de l'air américaine, ainsi que « quatre F-35A sud-coréens et quatre F-16 américains », selon un communiqué de l'état-major sud-coréen.

Ces manœuvres dites « Tempête vigilante », qui ont débuté lundi 31 octobre, ont provoqué la colère de la Corée du Nord. Après une série record de tirs de missiles en milieu de semaine, Pyongyang a procédé ce samedi au lancement de quatre missiles de courte portée vers la mer Jaune.

C'est à nouveau l'armée de Corée du Sud qui informe, disant avoir détecté ces lancements, selon un communiqué, « depuis Donglim, dans la province de North Pyongang, vers la mer occidentale (nom coréen de la mer Jaune, NDLR), entre 11h32 (02h32 GMT) et 11h39 ».

Ces tirs illustrent le nouvel épisode d'une montée spectaculaire des tensions dans la péninsule coréenne cette semaine. Dans quel contexte s'inscrit cette nouvelle démonstration de force et y a-t-il pour autant un risque réel de confrontation ?

Réponse de Jean-Vincent Brisset, chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), interrogé par Jelena Tomic, de la rédaction internationale de RFI.

La plupart des agacements entre la Corée du Nord et le reste du monde sont des agacements de chantage et de test. Et là, on est dans quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que l'administration Biden est empêtrée avec son soutien absolu à l'Ukraine, avec sa volonté en même temps de frapper la Chine qui est désignée comme le grand adversaire et contre laquelle les manœuvres et les provocations de la part des États-Unis se multiplient à l'heure actuelle. Il y a les midterms qui vont, à peu près certainement, affaiblir l'administration Biden. Dans ces conditions-là, il est dans la logique de la Corée du Nord d'essayer de voir si on ne peut pas essayer un peu plus, pour voir comment ça va réagir. Il y a eu une époque bénie pour la Corée du Nord, c'était celle de l'administration Obama où, au nom de la patience stratégique, on a laissé la Corée du Nord faire tout ce qu'elle voulait au point de vue essais de missiles et essais nucléaires. Alors, je pense qu'il y a peu de raisons d'imaginer qu'il y ait un conflit ; il pourrait y avoir de gros incidents, mais je ne pense pas qu'on puisse aller dans un conflit, ce n'est la volonté de personne. La Corée du Nord sait très bien qu'elle a une capacité de nuisance, mais qu'elle n'a pas une capacité de combat.