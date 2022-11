Chine: à la COP14, une «déclaration de Wuhan» adoptée pour défendre les zones humides

Entre la COP 27 sur le climat en Égypte et la COP 15 sur la biodiversité bientôt à Montréal, la Chine préside en ce moment la COP 14 sur la protection des « zones humides ». Un sommet qui a donné lieu ce dimanche soir à l’adoption de la « déclaration de Wuhan », qui déplore la perte « d’écosystèmes irremplaçables ».

Avec notre envoyé spécial à Wuhan, Stéphane Lagarde

Quelque 10% des zones humides (marais, marécages, lacs, fleuves et rivières) se trouvent en Chine. Pour Pékin, la préservation de ces écosystèmes est un enjeu majeur qui a été rappelé dès le discours d’ouverture par le président chinois. Mais aussi dans la « déclaration de Wuhan ». Le document adopté à la fin du sommet est basé sur un constat : « L’étendue des zones humides naturelles a diminué de 35 % ».

La conférence insiste notamment sur la nécessité d’agir et indique que les parties prenantes doivent « prendre toutes les mesures appropriées pour inverser la perte des zones humides à l’échelle mondiale ». Et sur ce point, la Chine entend montrer l’exemple.

Colvert à tête bleue

Les participants à la COP 14 ont été emmenés en bus visiter les lacs et voir les berges des fleuves qui baignent la capitale de la province du Hubei. Ils ont échangé des noms d’espèces d'oiseaux et ont sorti les jumelles pour parler des échassiers, des passereaux et autres canards colvert à tête bleue qui sont revenus à Wuhan après avoir été chassés par des années de croissances à deux chiffres, de construction de barrage et d’urbanisation sans contrôle.

Pour cela, il a fallu faire machine arrière, changer les mentalités et chasser les hommes sur des dizaines de milliers d’hectares de zones protégées. « Les inondations des berges du Yangtse en 1998 ont fait évoluer les mentalités, explique Jim Harkness de l’ONG National Geographic Society. Avant, il y avait une approche de type contrôle sur les rivières, la Chine voulait dompter les fleuves avec des digues et des barrages. Après ces grandes inondations, la politique a changé pour mettre l'accent sur la cohabitation avec la nature. »

La COP 14 a été exemplaire, sauf sur les traductions. Selon le journal Le Monde, les propos du consul général de France à Wuhan sur l’Ukraine et du délégué slovène ont été censurés lors de la conférence dimanche avec Genève, où les travaux doivent se poursuivre jusqu’au 13 novembre.

