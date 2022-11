Elections générales en Malaisie: l'abaissement de l'âge du vote à 18 ans changera-t-il la donne?

La Malaisie est entrée en période électorale pour renouveler son parlement et son Premier Ministre. Et si jusque-là, la Malaisie faisait partie des très rares pays à n’autoriser le vote qu’à partir de 21 ans. Désormais, les citoyens pourront voter dès 18 ans.

de notre correspondante à Kuala Lumpur,

Ces jeunes suscitent la convoitise des différents partis, mais aussi beaucoup de questionnements, car il reste difficile de savoir comment ils se positionneront politiquement.

Car la Malaisie reste un pays très divisé, notamment par les différentes ethnies et religions du pays. L’une des inconnues de ce scrutin est donc de savoir si la jeunesse est aussi morcelée que la société, ou bien, si elle a des intérêts et idéaux qui lui sont propres et qui apparaîtront dans son vote.

« Tous les partis se sont empressés de rajeunir leur candidat. Le plus jeune a moins de trente ans, et c’est quelque chose que l’on ne voyait pas avant que l’âge du vote soit abaissé, explique James Chin, chercheur en Sciences politiques. Mais on a en fait assez peu d’idée précise du vote des jeunes. Vu qu’il n’y a aucun précédent, on ne sait pas vers quel parti les jeunes se tourneront. Et puis, les jeunes sont, eux aussi, très influencés en fonction de leur ethnie, mais surtout de leur religion, avec d’un côté les musulmans et de l’autre les non-musulmans. »

Classe politique vieillissante

En plus des 18-21 ans, le pays verra très certainement de nombreux nouveaux autres électeurs se déplacer car, pour la première fois, les citoyens sont automatiquement enregistrés sur les listes électorales. Le pays a ainsi 6 millions de nouveaux électeurs potentiels et désormais la majorité d’entre eux ont moins de 40 ans. Mais les têtes d’affiches des principaux partis, eux, sont en général beaucoup plus vieux.

Si, à l’échelle de certaines circonscriptions, des efforts ont pu être faits pour remplacer les députés sortants par des candidats plus jeunes, tous les prétendants au poste de Premier ministre sont eux des vieux briscards de la politique, avec un record atteint pour Mahathir Mohamad, ancien Premier ministre qui se représente à l’âge de 97 ans. Parmi ses opposants, on trouve également un autre ancien Premier ministre, le Premier ministre sortant, et le chef d’opposition éternel de la vie politique malaisienne, Anwar Ibrahim.

Et ce manque de renouvellement d’une classe politique vieillissante, souvent épinglée par le passé dans divers scandales de trahison politique ou affaires de corruption, ne joue pas nécessairement en faveur d’un grand engagement des citoyens malaisiens à l’approche de l’élection.

Et si, malgré tout, les citoyens malaisiens étaient tous très motivés pour aller voter, il est par ailleurs possible que cela soit compliqué pour eux d’aller jusqu’aux urnes. D’abord, car la date de ces élections a été décidée par le gouvernement sortant en faisant fi des inquiétudes liées à la saison des inondations, qui débute dans le pays, et qui pourrait empêcher certains d’aller voter. Ensuite, car la date de ce scrutin a aussi été fixée en très peu de temps, ce qui pose déjà de nombreux problèmes logistiques, avec, par exemple, des billets de trains ou d’avion parfois fort coûteux pour tous ceux qui voudraient rentrer dans leurs circonscriptions.

