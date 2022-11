La Corée du Nord se dit prête à répondre fermement aux exercices militaires américano-sud-coréens

Photo fournie le 10 octobre 2022 par le gouvernement nord-coréen : le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un suit un essai de missile dans un lieu non divulgué en Corée du Nord. Cette photo a été prise entre le 25 septembre et le 9 octobre.

Au moins 33 missiles balistiques tirés la semaine dernière par la Corée du Nord. C’est un record sans précédent pour le pays qui avait pour habitude de ne pas envoyer plus de 30 missiles par an. Depuis huit semaines, la tension s’accumule sur la péninsule coréenne et ce lundi 7 novembre, Pyongyang a agité la menace d’une escalade.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

À en croire la presse nord-coréenne, la responsabilité d’une des plus importantes semaines de tensions sur la péninsule ces dernières années repose sur les épaules américaines et sud-coréennes. Dans le viseur de Pyongyang, il y a Vigilant Storm, (tempête vigilante, en français), le plus grand exercice aérien jamais mené par Séoul et Washington. Il a mobilisé plus de 240 avions et s'est conclu samedi avec le survol de la Corée du Sud par deux bombardiers américains B-1B, une première depuis 2017.

►À lire aussi: comprendre pourquoi la Corée du Nord multiplie les tirs de missiles

Réponses fermes, mais sans escalade

L’armée nord-coréenne a affirmé être prête à répondre de manière « ferme, complète et sans pitié » à ces exercices. « Plus les provocations militaires se poursuivront, plus l’armée populaire de Corée les contrera de manière approfondie et impitoyable », a assuré le régime ce lundi. Des menaces qui résument la dynamique en cours dans la péninsule. Chaque camp répond de manière plus ferme à la provocation adverse, tout en s’appliquant à ne pas risquer une erreur pouvant entrainer une escalade irréversible.

La propagande nord-coréenne a également précisé le contenu des opérations militaires de la semaine dernière : plus de 30 missiles, dont vraisemblablement un à longue portée, ont été tirés et une opération de combat à grande échelle avec plus de 500 avions mobilisés a eu lieu. Les capacités limitées de la flotte nord-coréenne laissent penser que certains avions très anciens ont fait partie de l’opération, comme un symbole de la volonté de Pyongyang de mobilier toutes ses ressources pour faire entendre son mécontentement.

De son côté, la Corée du Sud a entamé ce lundi son exercice militaire annuel simulé par ordinateur baptisé «Taegeuk», qui vise à améliorer sa capacité à répondre aux diverses menaces nord-coréennes, a rapporté l'agence de presse Yonhap.

►À lire aussi : Corée du Nord: «Aller dans un conflit, ce n’est la volonté de personne»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne