En Russie, le patron de la diplomatie indienne appuie un partenariat stratégique sur l'énergie

Le ministre des Affaires étrangères indien, Subrahmanyam Jaishankar, est en visite en Russie pour rencontrer son homologue Sergueï Lavrov. Cette visite de deux jours s'achève ce mardi 8 novembre. Malgré le conflit en Ukraine, la relation russo-indienne n'a pas été entamée et même, au contraire.

Publicité Lire la suite

Les échanges diplomatiques restent très fréquents entre l'Inde et la Russie et la relation commerciale entre les deux géants s'intensifie. C'est ce que rappelle la chercheuse Isabelle Saint-Mézard, maîtresse de conférences à l'Université Paris 8 et chercheuse associée à l'IFRI, jointe par Vincent Souriau, du service International de RFI.

« Lavrov était à New Delhi en avril 2022, Jaishankar fait une visite retour là en ce moment. Les deux se seront rencontrés en tout quatre fois depuis le début des hostilités russo-ukrainiennes. »

Si la coopération militaire fonctionne à plein, entre les deux pays -l'Inde étant traditionnellement l'un des premiers clients de matériel militaire russe, cette rencontre devrait être surtout consacrée à la « coopération dans le domaine de l’énergie », avance Isabelle Saint-Mézard.

La Russie, premier fournisseur de pétrole à l'Inde

Les Indiens importent beaucoup de pétrole russe à moindre prix. « Il semblerait que la Russie soit devenue sur le mois d’octobre le premier fournisseur de pétrole auprès de l’Inde alors qu’il y a un an, elle était tout à fait marginale, poursuit la chercheuse. Donc, il y a là vraiment un effet d’opportunité très important et ça, je pense que cela intéresse vraiment les Russes de pouvoir récupérer de l’argent. Et les Indiens sont intraitables. C’est-à-dire qu’ils déclarent ouvertement qu’il en va de leur sécurité énergétique, ils ne veulent absolument pas céder quoi que ce soit : cette coopération dans le domaine de l’énergie est quand même capitale. »

En octobre, le ministre indien du Pétrole et du Gaz a assuré que son pays se fournirait partout où il faudrait pour assurer la sécurité énergétique du pays, y compris en Russie.

►À lire aussi : Visite particulièrement scrutée du chef de la diplomatie indienne en Russie

Au sein du continent asiatique, l’Inde est passée de la quatrième à la deuxième place des clients de la Russie, et se situe désormais nettement devant le Japon et la Corée du Sud, peut-on lire sur Asialyst.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne