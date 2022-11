Le nombre des milliardaires en recul en Chine selon la liste Hurun

Zhong Shanshan, le 6 mai 2013. AFP - STR

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Chine, le nombre des milliardaires est en diminution de 11 % sur un an. C’est même la plus forte baisse depuis plus de deux décennies, selon le cabinet chinois Hurun de classement des grandes fortunes.