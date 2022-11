Que s’est-il passé le soir d’Halloween dans le quartier d’Itaewon à Séoul?

Analyse

Les autorités sud-coréennes ont lancé une enquête concernant le mouvement de foule survenue dans la soirée du 29 au 30 octobre qui a coûté la vie à 156 personnes. Les éléments s’accumulent sur le manque de réaction et d’anticipation des forces de police et des premiers secours. Après la période de deuil national qui s’est achevée samedi 5 novembre, l’heure est désormais à la recherche de coupables en Corée du Sud.

De notre correspondant à Séoul,

Les bouquets de fleurs, les mots d’hommages et les cadeaux continuent de s’accumuler devant l’allée du drame. Mais l’enquête avance. Les enquêteurs ont effectué des perquisitions dans plus de cinquante lieux différents. Le chef de la police de l’arrondissement de Yongsan où se trouve Itaewon, a été suspendu. Il fait partie des quatre personnes mises en examen dans l’enquête, avec la maire du quartier, le responsable de la surveillance des urgences de police et le chef des pompiers. Il est en effet reproché aux autorités locales une réponse inadaptée.

Concernant la police d’abord, les faits sont nombreux et il faut le dire assez accablants. On sait selon les données des opérateurs mobiles qu’au moins 100.000 personnes étaient présentes dans le quartier. Et seuls 137 policiers étaient initialement déployés sur les lieux, plus de la moitié d’entre eux étaient chargés de lutter contre le trafic de stupéfiants, quelques semaines après le plan de « guerre contre la drogue » annoncé par le Président. Les autorités avaient même promis de larges coups de filets à Itaewon le soir du drame, mais aucune arrestation n’a été annoncée par la police. À cela s’ajoutent les onze appels d’urgence évoquant un danger imminent reçu par les forces de l’ordre avant la catastrophe. Le premier d’entre eux a eu lieu près de quatre heures avant le drame et indiquait même le risque que des personnes meurent écrasées précisément dans cette ruelle. Seuls quatre des onze appels ont entraîné une réponse policière.

L'opposition augmente la pression sur les autorités

Les circonstances restent floues sur les réactions une fois le drame survenu. Les témoins comme les premiers éléments de l’enquête évoquent une réponse désorganisée. Ce mercredi 9 novembre, des médias sud-coréens ont révélé le script des communications des pompiers le soir du drame qui demandent à de très nombreuses reprises des renforts policiers. On ne sait pas précisément quels étaient les effectifs de police déployés sur place, mais au moins 540 étaient présents dans l’arrondissement et 200 supplémentaires devant le nouveau bâtiment présidentiel, alors inhabité par le chef de l’État. Une grande partie de ses informations ont été transmises à la presse par l’opposition.

Pour l’instant les plus hauts officiels tiennent bon. Le ministre de l’Intérieur, pourtant décrié, n’a pas démissionné. Mais le responsable de l’enquête a laissé entendre que les responsabilités pourraient être élargies. L’opposition tente de mobiliser contre le gouvernement sans grand succès, tandis que l’exécutif rejette la faute sur les autorités locales. Les Sud-Coréens interrogés durant la période de deuil sont très nombreux à craindre que la catastrophe puisse donner lieu à de la récupération politique. Quelques jours plus tard, cela commence à y ressembler sérieusement.

