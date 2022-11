Afghanistan: les parcs et jardins de Kaboul interdits aux femmes

Des femmes en burqa à Kaboul, le 13 mai 2021 (image d'illustration). AP - Mariam Zuhaib

En Afghanistan, les talibans ont décidé de rendre la vie des femmes encore un peu plus difficile : depuis leur retour au pouvoir en août 2021, le régime islamiste fondamentaliste leur avait déjà imposé de nombreuses restrictions. Les écoles secondaires n’accueillent plus les filles, les femmes sont exclues de la plupart des emplois publics. Désormais, elles ont aussi interdiction de se rendre dans des parcs et des jardins de la capitale, Kaboul.