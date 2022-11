Reportage

En Chine, la Fête des célibataires et des soldes ne fait plus autant recette

Un magasin de chaussures de sport à Pékin (image d'illustration). REUTERS

L’économie chinoise est en difficulté et la Fête des célibataires du 11 novembre - qui est aussi et surtout une fête des soldes - ne fait plus autant recette en Chine. C’est en tout cas ce que laissent entendre les enquêtes de consommateurs réalisées avant le plus grand rendez-vous des achats en ligne au monde.