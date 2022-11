La Chine annonce 20 mesures d’ajustement de la politique «zéro Covid»

Ce n’est pas la fin du « zéro Covid » en Chine, mais les 20 mesures annoncées par le Conseil d’État chinois à la veille de ce week-end, ce vendredi 11 novembre, devraient permettre de desserrer en partie l’étau sanitaire dans lequel vit le pays depuis maintenant trois ans, avec notamment une réduction des restrictions aux frontières.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Pékin,

C’est une sorte « d’en même temps » ou de « non seulement, mais aussi » que propose le gouvernement chinois dans ce communiqué en cinq pages publié par l’agence Xinhua.

Un avis longtemps attendu qui affirme à la fois vouloir ajuster et même « optimiser » les mesures sanitaires pesant sur l’économie et le moral de la population, tout en conservant la stratégie de blocage du virus, dite « zéro Covid ».

Facilitation des voyages vers la Chine

Ces 20 mesures ont rendu le sourire aux réseaux sociaux et nourri les conversations chez les amis ce week-end, d’abord parce que les voyages vers la Chine seront plus faciles.

La quarantaine à l’entrée sur le territoire passe de 10 à 8 jours - 5 jours à l’hôtel et 3 jours à la maison-, un seul PCR de moins de 48 heures sera désormais exigé à l’embarquement sur les vols à destinations des aéroports chinois. Les hommes d’affaires et les athlètes de haut niveau bénéficieront de mesures d’exceptions leur permettant d’échapper à l’isolement dans le cas de parcours sous bulle sanitaire à l’arrivée,souligne le South China Morning Post.

Du côté des compagnies aériennes, la bonne nouvelle, c’est la suppression de la politique dite des « courts-circuits » qui permettait aux autorités chinoises de suspendre des liaisons, quand des cas Covid étaient rapportés au débarquement des passagers. Il y a ensuite une série de mesures destinées à soulager la pression à l’intérieur du pays, avec la fin notamment des mises à l’isolement pour les « cas contacts de cas contacts » et la limitation des zones à risques Covid à deux catégories : élevés et faibles.

Enfin, la capitale chinoise, Pékin, est une bulle sanitaire dans la bulle sanitaire. Elle devrait rapidement mettre en place un numéro spécial pour régler le cas de ceux qui sont bloqués en raison des restrictions sanitaires.

Relance de la vaccination

Tout cela peut paraitre très peu vu de l’extérieur, mais pour la Chine, c’est déjà un petit pas, sachant que ces annonces interviennent à l’approche de l’hiver et au plus fort des infections. L’autre élément intéressant, c’est la mise en place d’un plan pour augmenter la vaccination par la commission nationale de la santé, sans pour autant promettre l’achat de vaccins ARN messagers étrangers comme évoqué lors de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Pékin la semaine dernière.

Pour le reste, si le communiqué du Conseil d’État condamne une nouvelle fois les confinements « arbitraires », il ne dit pas ce qui est entendu par arbitraire, relève le blog Pekingnology. Et le concept de « taille unique », c'est-à-dire le fait de régler les choses d’un seul trait de hachoir, de manière collective et non au cas par cas, au nom de « l’efficacité », est désormais proscrit.

Ce petit pas pour le Conseil d’État chinois est un grand pas pour les analystes qui veulent croire à la fin prochaine du « zéro Covid ». Un espoir qui risque d’être vite douché quand on relit le document officiel. À aucun moment, en effet, il est question dans ce communiqué d’abandonner la stratégie sanitaire chinoise contre l’épidémie. Et on attend toujours une feuille de route ou un calendrier pour un retour à la vie normale, ce que les autorités se sont bien gardées de présenter pour l’instant.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne