Avant le G20, Joe Biden et Xi Jinping plaident pour un apaisement des relations sino-américaines

Le signe d’un dégel avec l’Australie

Un premier succès pour le G20 qui vient de s’ouvrir à Bali, puisque le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a confirmé qu’il allait s’entretenir mardi avec le président chinois Xi Jinping, rapporte notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse. Les relations entre les deux pays, malgré d’intenses relations commerciales, s’étaient fortement dégradées ces dernières années. C’est d’ailleurs la première rencontre depuis 2016 entre les dirigeants de ces deux pays. Le signe d’un dégel, même si de nombreux sujets de contentieux entre Pékin et Canberra ne sont toujours pas résolus.



Du temps de Scott Morrison, l’ancien Premier ministre australien, les membres du gouvernement chinois ne répondaient même plus aux appels de leurs homologues de Canberra. Mais le contact a immédiatement été rétabli après l’arrivée au pouvoir des travaillistes, en mai dernier, entre les ministres chinois et australien. Mais le Premier ministre Anthony Albanese, qui n’a pourtant pas chômé sur la scène internationale depuis son élection, n’avait pas encore rencontré le président chinois. Il a confirmé en arrivant à Bali qu’ils se parleront demain: «Nous abordons cette discussion avec de la bonne volonté. Il n’y a pas de conditions préalables à cet échange et j’espère que nous aurons un dialogue constructif.»



Les sujets de friction sont pourtant nombreux, la Chine reproche notamment à l’Australie son alignement avec les États-Unis, encore confirmé par le ministre de la Défense, qui lors d’un déplacement récent à Washington, a affirmé que l’alliance avec les États-Unis était un élément central de la sécurité nationale australienne, mais aussi de sa vision du monde.



Et l’Australie ne digère pas les sanctions commerciales imposées unilatéralement par Pékin, son premier partenaire commercial, qui lui ont fait perdre plus de 12 milliards d’euros de recettes d’exportation. Des sanctions que cette rencontre au sommet pourrait faire lever. C’est ce que certains ont en tout cas compris lorsqu’il y a quelques jours, le Premier ministre chinois a déclaré que Pékin était prêt à faire la moitié du chemin pour renouer le contact avec Canberra.