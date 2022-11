La société Oberthur Fiduciaire va fabriquer 390 millions de billets de banque pour l’Afghanistan

Info RFI

Un an et demi après la prise de pouvoir des talibans, dans un contexte juridique très délicat, le groupe français spécialiste des documents sécurisés scelle un marché de 15 millions de dollars avec la Banque centrale afghane.

Publicité Lire la suite

Au terme d’un processus juridique très sensible, la société Oberthur Fiduciaire a conclu un accord avec la Banque centrale afghane pour la fourniture de 390 millions de billets de banque, des grosses coupures d’une valeur faciale de 10 milliards d’afghanis, dont les dates de livraison ne sont pas encore définitivement fixées.

Selon nos informations, les discussions, engagées avant la chute de Kaboul avec le gouvernement précédent, ont été finalisées à Doha avec la nouvelle équipe de la Da Afghanistan Bank (DAB) et portent sur un montant de plus de 15 millions de dollars déjà versés sur les comptes d’Oberthur Fiduciaire, qui n’a pas souhaité répondre à nos questions.

À travers cette transaction, l’un des principaux opérateurs privés d’impression fiduciaire en France s’engage auprès d’une entité contrôlée par les talibans, qui ont placé à sa tête deux de leurs hommes, dont Ahmad Zia Agha, le nouveau premier vice-gouverneur de la DAB, un individu mis sur liste noire par les États-Unis et placé sous sanctions par l’ONU depuis 2012 en raison de ses activités liées au financement du terrorisme.

Contexte délicat depuis le changement de régime

Le contexte est d’autant plus délicat que depuis le changement de régime en août 2021, la DAB n’est plus reconnue comme un interlocuteur légitime par les institutions internationales, ne peut plus ni détenir ni échanger de devises étrangères, et que tout échange de fonds avec elle tombe potentiellement sous le coup du régime de sanctions américaines.

Il a donc fallu des mois de travail dans le cadre de la dernière exemption accordée par le département américain du Trésor américain pour convaincre plusieurs banques commerciales, dont Citibank et la Société générale, de servir d’intermédiaires afin qu’Oberthur et le groupe fiduciaire polonais PWPW, qui a, lui aussi, contracté avec la DAB, aient la garantie de leur paiement.

Une première cargaison de petites coupures produites par PWPW est parvenue jusqu’à Kaboul la semaine dernière, ce qui va permettre à la Banque centrale afghane de commencer à remplacer les billets usagés, dont une bonne partie partait en lambeaux dans un pays encore très largement dépendant de l’argent liquide.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne