Afghanistan: la charia sera désormais appliquée, annoncent les talibans

Les talibans ont annoncé lundi 14 novembre qu'ils appliqueront désormais la stricte loi islamique, la charia. AFP - STR

Texte par : RFI

Les talibans ont annoncé lundi 14 novembre qu'ils appliqueront désormais la stricte loi islamique, la charia. Cela signifie le retour des exécutions publiques, des lapidations ou encore de l'amputation des voleurs. L’ordre a été donné par le chef suprême des talibans Haibatullah Akhundzada. Une annonce qui signale un clair durcissement du régime taliban au pouvoir depuis plus d’un an après qu’ils ont chassé l’ancienne république afghane et les troupes de la coalition internationale.