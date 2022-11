Fidji: un retour aux savoirs ancestraux pour préserver l’environnement

Reportage

Les îles du Pacifique vivent au quotidien les conséquences du réchauffement climatique, comme la montée du niveau de la mer et les catastrophes naturelles, de plus en plus nombreuses – et violentes. Aux Fidji, la santé et la sécurité alimentaire des 900 000 habitants sont déjà impactées. Aujourd'hui, de plus en plus, pour s'adapter à ces changements, les habitants du Pacifique cherchent à retourner à un mode de vie proche de leurs ancêtres, en communion avec la nature. La motivation principale est de s'assurer que les générations futures seront toujours en mesure d'accéder et d'utiliser les mêmes ressources que les générations actuelles.

De notre envoyée spéciale aux Fidji,

Il est primordial, non pas de préserver la nature, mais plutôt de se reconnecter, et se réapproprier la spiritualité indigène car ce qui découle de cela, ce sont nos valeurs. Elles s'articulent autour de nos traditions et de notre façon de faire les choses.

C'est ainsi que Simione Sevudredre, plus connu à Suva sous le nom de « Maître Simi », un consultant et facilitateur en matière de connaissances culturelles, parle de l'importance des savoirs indigènes aux îles Fidji.

Dans la vision indigène du monde, le temps est cyclique. Il n'est pas linéaire. Par conséquent, le passé est devant nous. Donc, quand je dis et que je fais référence au passé, le mot que j'utilise est « e liu », mais c’est le même terme que lorsque je dis « devant ». La philosophie derrière cette vision du monde, c'est que nos ancêtres vivaient très étroitement et très intimement avec la nature et l'environnement. Et ils savaient. Donc, lorsque l'on parle de reconnexion, de retour en arrière, il s'agit d'une « décolonisation » de notre esprit. Se réapproprier ses valeurs, les anciennes attitudes du monde. Revenir à ce que nos traditions nous ont appris.

Maître Simi explique que les leçons de vie, distillées par des millénaires de vie en étroite collaboration avec la nature, peuvent nous préparer pour l'avenir. C'est pourquoi maintenir les traditions et les préserver est important.

Lorsque nous ignorons cela, nous nous exposons à la vulnérabilité. Lorsque nous sommes devenus une colonie britannique après la vague de colonialisme des années 1800 par les pays occidentaux, nos façons de vivre indigènes ont été marginalisées. On nous a imposé une nouvelle façon de penser, introduite par l'éducation formelle à laquelle nous avons été soumis. Cette nouvelle forme d'éducation, avec tout ce qu'elle comporte, a mis de côté les valeurs anciennes, en particulier les valeurs que nous avions envers la Nature, l'environnement, l'eau et l'air.

Mais il reste des preuves de ce système ancestral, selon Maître Simi : les totems.

Les trois totems sont le ciel ou le totem de l'oiseau. La terre ou le totem de l'arbre. Et l'eau ou le totem du poisson, qu'il soit marin ou d'eau douce. Ces totems font partie d'une ancienne spiritualité, ancrée en nous… C'est notre inspiration. Nous nous devons de les sauvegarder, de les nourrir et de les protéger.

Des nouveaux idéaux sont arrivés et nous ont dicté que ce n'était pas chrétien, que c'était superstitieux, qu'il ne fallait pas valider ces valeurs ancestrales. Puis vous enseignez cela à des générations de personnes pendant 50 ans, 100 ans et la mémoire disparaît. Aujourd'hui, nous nous battons pour trouver des solutions.

Des habitants de Narikoso, archipel de Kadavu, en train de tresser des paniers. © Clea Broadhurst / RFI

Sécurité alimentaire et perte de territoires

Avoir recours aux savoirs ancestraux, puiser dans les ressources à portée de main, c'est ce que tentent aujourd'hui de retrouver les Fidjiens. Car l'une des problématiques à laquelle les pays insulaires font face, c’est assurer leur sécurité alimentaire.

« Nous avons perdu une grande partie de nos pratiques agricoles parce que nous avons adopté des cultures plus commerciales, qui rapportent de l'argent, mais beaucoup de nos cultures ancestrales étaient très résistantes en cas de catastrophe », souligne Etika Qica, qui travaille au sein de l'UICN, un réseau qui réunit et mobilise les connaissances et les ressources de plus de 1 400 organisations environnementales à travers le monde.

Selon lui, il est essentiel de revenir à une culture plus traditionnelle.

Nos communautés locales connaissent les types d'ignames que l'on trouve dans la brousse (le bush) et qui vont les nourrir pendant les désastres, des types de Taro. Et ce sont ceux-là que nous avons arrêtés de planter parce que ça ne rapportait pas assez d'argent. La plupart de nos communautés plantent du Kava et du Taro pour les vendre. Ce ne sont pas des plantes résistantes ni adaptées au changement climatique. Donc, je pense qu'il faut réintroduire nos anciennes méthodes d'agriculture, pour reconstruire nos propres pratiques traditionnelles, résistantes au climat. Le Vanuatu le fait à nouveau. Il étudie les cultures les plus résistantes au climat avec les communautés locales. Le problème est de savoir si nous avons encore les connaissances nécessaires. Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage à faire à travers le Pacifique sur les différents types de cultures que nous pouvons utiliser pour assurer la sécurité alimentaire.

Sécurité alimentaire, perte du territoire, ce sont des sujets qui touchent Vanuatu, Tahiti, Kiribati… quasiment tous les pays insulaires du Pacifique.

« Certains de mes collègues ont participé à des études qui ont montré que de petites îles des îles Salomon avaient déjà complètement disparu. Donc, c'est réel, ça arrive et le niveau de la mer ne monte pas uniformément dans tout le Pacifique. Dans certaines régions, la hausse est beaucoup plus rapide que dans d'autres », explique Stacey Jupiter, une spécialiste en biologie marine au sein de l'ONG Société pour la conservation de la vie sauvage (WCS), qui travaille avec les communautés rurales sur les meilleurs moyens de préserver leur environnement.

Ce que font certains gouvernements, c'est penser de manière proactive, comme le gouvernement de Kiribati qui a acheté des terres à Fidji, de cette manière, si et quand il le faudra, il y aura un endroit où leurs citoyens pourront se relocaliser. Mais il y a beaucoup de conséquences sociales qui peuvent se produire après une relocalisation. Les gens perdent leur sentiment d'appartenance. Ils perdent leur identité. Ils perdent leur connexion avec leurs terres et leurs mers ancestrales.

Les habitants perdent alors leur capacité à mener à bien les pratiques culturelles qu'ils connaissent, et donc dans la mesure du possible, il faut se pencher sur les solutions qui permettent aux gens de rester là où ils se trouvent, tout en se préparant à l'inévitable, explique-t-elle.

J'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a quelques années, je discutais avec les habitants d'une île très basse de la province de Nouvelle-Irlande et je leur demandais comment ils voyaient l'avenir parce qu'ils avaient eu des inondations sur leur île… J'ai entendu la meilleure stratégie d'adaptation au climat que j'ai jamais entendue. Je leur ai demandé, comment faites-vous pour y faire face ? Et ils m'ont répondu qu'ils mariaient leurs enfants aux villageois qui vivent en haut de la colline sur l'île principale. C'est une idée géniale, car ils obtiennent des droits fonciers et leurs enfants les auront lorsqu'ils se marieront et ils pourront vivre sur des terres plus élevées. Les gens trouvent des solutions créatives !

Le « Uto Ni Yalo », canoë fidjien voyageant dans le Pacifique. © Clea Broadhurst / RFI

Renouer avec la Nature

Les générations futures sont aussi celles qui prennent en main le retour aux traditions. Au centre nautique de Suva se trouvent les canoës fidjiens – les vakas – de l'association Uto Ni Yalo, qui promeut le transport maritime durable tout en promulguant les savoirs nécessaires pour préserver l'environnement.

Les membres de l'initiative naviguent à travers tout le Pacifique en redonnant vie à la construction traditionnelle des vakas, à la navigation et aux voyages. « Les canoës traditionnels ont tous effectué ces voyages dans les pays du Pacifique, en Nouvelle-Zélande, dans les îles Cook, à Maui Nui, à Hawaï, tous pour mener à bien quelques missions. Il y a plusieurs piliers que ces voyages cherchent à promouvoir », explique Lilieta Saokai, l'une des volontaires de l'initiative.

L'un d'eux est l'intendance écologique, le besoin de plaider en faveur de la protection de l'environnement, d'un point de vue holistique. Un autre pilier est la recherche et la revitalisation des liens culturels entre les pays du Pacifique. Avant l'époque coloniale, nous avions certaines relations les uns avec les autres, qui ont en quelque sorte été brisées, alors que pour nous, l'océan était un moyen de transport et nous permettait d'établir de profondes relations. Avec le colonialisme, nous sommes entrés dans ces petites cases qui ont été dessinées proprement par les empires. Maintenant, nous travaillons avec les communautés rurales pour explorer le transport maritime durable.

Les voyages à travers le Pacifique sont une façon de renouer avec l'océan, mais leur passé également. « Nous pensons que nous sommes à l'aise avec notre identité jusqu'à ce que l'on voie la vaka, le canoë fidjien de nos ancêtres, et alors, on réalise à quel point on ne sait rien de notre environnement », explique Taholo Kami, l'un des administrateurs de l'association.

L'expérience du voyage est un rappel critique de notre déconnexion avec l'océan, qui potentiellement s'applique à la plus grande majorité de nos sociétés insulaires du Pacifique. Et ça nous rappelle le besoin urgent de recréer cette connexion. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant.

Aujourd’hui, la crainte pour eux est de non seulement perdre leurs territoires, mais aussi leurs savoirs ancestraux. « Je suis extrêmement inquiète », rapporte Lilieta.

Quand j'étais petite, je me souviens avoir entendu les rapports qui disaient que ça arriverait au cours du prochain siècle, mais en vieillissant, je me rends compte que les rapports publiés indiquent que quelque chose d'important se produira de mon vivant, donc le réveil est un peu brutal. Je suis vraiment inquiète pour les pays insulaires du Pacifique, car nous sommes les plus vulnérables au changement climatique, et pourtant nous y avons si peu contribué.

Au-delà des changements terrestres qui découlent du réchauffement climatique, son inquiétude est liée au patrimoine immatériel.

Je suis aussi très inquiète pour les choses plus intangibles comme l'histoire, ce dont les gens se souviennent de la terre. La façon dont les gens se souviendront de leur terre ancestrale et comment nous pouvons nous assurer de la sécurité de nos communautés suite à des événements extrêmes. Les communautés prendraient un vrai coup. Et les gens, leurs modes de vie, la mémoire et l'identité, ce n'est pas seulement une masse terrestre physique qui s'en irait, c'est tout ça qui y partirait aussi.

Les regards sont tournés vers la COP27 qui se déroule en Égypte. « Il n'y a aucun doute que nous sommes en première ligne de la crise climatique et de la crise des océans », selon Taholo Kami.

Nous voyons les conséquences, ce n'est plus une prédiction. Ici, dans le Pacifique, rien que dans nos courtes vies, nous avons probablement vu plus de cyclones de catégorie 5 que nos ancêtres. Nous vivons dans les extrêmes. Il n'y a aucun doute là-dessus.

Selon lui, le message d'urgence a été mis en avant.

Nous l'avons mis au cœur de la discussion globale. Nous continuons à le rappeler au monde, mais nous avons dépassé les limites en ce qui concerne cette bataille. Je pense qu'il faut faire passer à présent un message d'espoir. Dire, montrer qu'il y a cette opportunité, au moins dans nos sociétés, où nous pouvons commencer à se connecter, à envisager des changements de style de vie qui reflètent nos traditions et les leçons que nos ancêtres ont déjà vécues. Certains, même parmi nous, disent : « Alors, que faire ? Revenir en arrière ? » Je pense qu'en fait, au contraire, nous allons de l'avant en apprenant de notre passé.

