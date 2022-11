Chine: Shijiazhuang, ville pilote du relâchement «zéro Covid»?

Les changements dans le politique sanitaire chinoise annoncés la semaine dernière ont entraîné l’annulation des tests Covid-19 de masse dans plusieurs villes du pays. C’est le cas notamment à Shijiazhuang, la capitale du Hebei, autour de Pékin, où les habitants ont des sentiments mitigés suite à l’assouplissement des restrictions sanitaires, après trois ans de vie sous « zéro-Covid » strict.

De notre correspondant à Pékin, et Louise May

À Shijiazhuang, plus besoin de présenter de test Covid négatif 24 heures pour prendre les transports en commun ou entrer dans les commerces.

Les kiosques à PCR, sur les trottoirs, ont disparu. Et si vous avez besoin de vous faire tester, c'est à l'hôpital que ça se passe, rapporte le journal de finances numéro un.

Quant aux « cas contacts de contacts », l'isolement ne leur est plus imposé et ces derniers peuvent donc poursuivre une vie en société.

Place dans le métro aux heures de pointe

Ce changement soudain est lié aux mesures du Conseil d'État – le gouvernement chinois – publiées vendredi dernier.

Pour les autorités, l'idée est d'alléger le poids des restrictions sanitaires sur l'économie, cibler la pandémie de manière « scientifique », afin de laisser la communauté retourner au travail.

Depuis lundi, la mégalopole a annulé les tests imposés à l'ensemble de la population et s'est engagée là aussi à rectifier les mesures « non scientifiques » qui obligeaient les résidents à se tester jusqu'à trois fois par jour.

C'est aussi plus pragmatiquement un moyen de soulager les finances des collectivités. Car au-delà de la montagne de déchets qu'elles engendrent, ces campagnes de dépistage massives et gratuites – tous les trois jours depuis mai dernier – plombent le budget de l'État et des gouvernements locaux.

De nombreuses villes ont fait savoir qu'elles n'avaient plus les moyens de financer les tests. C'est le cas notamment de Lanzhou, la capitale de la province du Gansu, à l'ouest, qui entend faire payer 16 yuans – un peu moins de deux euros – le test à ses administrés.

Ces annonces constituent en tout cas un bouleversement pour les plus de onze millions d'habitants de la capitale du Hebei, très marquée comme de nombreuses villes de Chine ces derniers mois, par les confinements à répétition.

Certains ont peur de prendre les transports, raconte Madame Zheng, une habitante jointe à Shijiazhuang par RFI, e-commerçante âgée de 35 ans.

J'ai pris le métro hier matin, puis l'après-midi aux heures de pointe ; 80% de la rame était assise, alors qu'avant nous étions tous debout ! Les gens n'osent pas sortir. Comme les tests ont disparu et qu'il y a beaucoup d'asymptomatiques, ils ne savent pas qui est infecté et qui ne l'est pas. Donc, ils ont le sentiment de prendre un risque.

Mise à jour de la stratégie épidémique

Pour une partie des habitants, la terreur du virus est toujours là. En trois ans de pandémie, la propagande chinoise n'a pas changé de disque, ressassant les messages de prévention et mettant en garde contre les risques d'infection.

Depuis quelques jours, le ton et le message ont changé. « Les symptômes d'Omicron sont proches de la grippe dans de nombreux cas », a ainsi affirmé Zhong Nanshan dans une interview récente. « Les citoyens n'ont donc pas à s'inquiéter, explique la grande figure de la lutte contre l'épidémie en Chine.

Récemment, un hôpital de Zhengzhou, au centre du pays, faisait passer le même message auprès des ouvriers de Foxconn, effrayés par des contaminations à l'intérieur des usines.

Car pour beaucoup, cette levée partielle des restrictions ne va pas de soi encore une fois. Suite à la suppression des cabanons à PCR dimanche, des rumeurs ont aussitôt envahi les réseaux sociaux. Certains internautes affirmant que Shijiazhuang était devenue une ville « cobaye » pour voir les effets d'une levée progressive des mesures liées à la stratégie « zéro-Covid ».

Il ne s'agit pourtant pas de « se coucher devant l'épidémie » – expression chinoise équivalente à « vivre avec le virus » –, ont martelé en réponse les autorités de la province, reprenant en cela les termes du gouvernement central. Il ne s'agit pas de la fin de la stratégie épidémique chinoise, mais officiellement d'une mise à jour, d'un « ajustement » et d'une « optimisation ».

Les habitants doivent ainsi toujours présenter leur « Jishitong », à savoir le code QR santé de la province du Hebei, et en l'occurrence un « code vert » pour pouvoir accéder aux lieux publics. Car ces mesures arrivent en pleine résurgence épidémique. Plus de 20 000 nouveaux cas d'infection ont été rapportés par les autorités sanitaires dans toute la Chine pour la journée de mardi, dont 440 nouvelles contaminations à Shijiazhuang.

Parents d'élèves hésitants

Le rebond Omicron n'effraie pas Madame Zheng. « Je ne panique pas !,confie-t-elle en riant. C'est bien de lever le confinement, et puis ce n'est pas non plus un relâchement total. Pour nous les commerçants, en tout cas, c'est vital ! »

À cause des verrouillages à répétition, son entreprise à fait faillite l'année dernière. Elle porte aussi un regard plus philosophique sur la pression sanitaire exercée depuis trois ans sur la société : « Et puis, c'est bien de ne plus avoir à prouver tous les jours que vous n'êtes pas malades. Ce n'était quand même pas normal. »

Malgré cette assurance retrouvée, des jardins pour enfants et des écoles restent fermées à Shijiazhuang, en tout cas pour le moment. De nombreux parents d'élèves ont déclaré vouloir attendre avant d'amener de nouveau leur progéniture devant les professeurs.

« Je ne suis prêt à renvoyer mes enfants à l'école dans ces circonstances, explique un père de 38 ans au South China Morning Post. Je vais regarder comment ça se passe et ne les laisserai retourner à l'école que lorsque je serai sûr que le risque d'infection est beaucoup plus faible. »

Mais pour Mme Zheng, pas question d'attendre avant de reprendre cette semi-liberté retrouvée. Et elle veut en profiter, sans oublier ce qu'elle considérait comme une inégalité devant le risque de confinement. Cette mère de famille de deux enfants raconte en effet avoir passé une dizaine de jours en centre confinement collectif, simplement pour avoir été se faire tester au mauvais moment et au mauvais endroit.

Elle n'avait pas le choix. Pour aller travailler, il fallait se faire tester et il y avait un cas positif dans la file d'attente. Les tests d'acide nucléique obligatoires et gratuits sont réalisés à raison d'un tube de révélateur pour dix personnes testées, rappelle-t-elle. Et si vous avez la malchance de tomber dans le lot d'un cas positif, vous êtes envoyé en centre d'isolement comme cas contacts.

Pour nous les gens ordinaires, ces mesures sont donc une très bonne nouvelle, car nous devons sortir pour gagner notre vie.

