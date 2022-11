APEC: à Bangkok, Xi Jinping et Fumio Kishida font le tour des sujets du moment

Le Premier ministre japonais et le président chinois se sont rencontrés en bilatéral, ce jeudi 17 novembre à Bangkok, à la veille du sommet des dirigeants de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), forum intergouvernemental réuni toute cette semaine dans la capitale thaïlandaise. Il s'agissait de la première rencontre entre MM. Xi et Kishida, à la tête des deux principales puissances du continent.

Publicité Lire la suite

Ce jeudi 17 novembre à Bangkok, à l'issue de leur rendez-vous, le Japonais Fumio Kishida dit avoir fait part au Chinois Xi Jinping de plusieurs « sérieuses inquiétudes » de son gouvernement sur des questions de sécurité régionale.

Le Premier ministre nippon l'a d'abord fait « à propos de la situation en mer de Chine orientale, notamment aux îles Senkaku », que l'archipel japonais occupe et administre, mais que Pékin revendique sous le nom d'îles Diaoyu.

Il ajoute l'avoir fait aussi « à propos d'activités militaires chinoises incluant des tirs de missiles balistiques à partir de la Chine », « et j'ai insisté sur l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan », a-t-il expliqué.

Fumio Kishida s'exprimait face à des journalistes. Il a également indiqué s'être « mis d'accord » avec le président chinois Xi Jinping pour « renforcer la communication » entre les deux pays dans le domaine de la sécurité.

« Sur la Corée du Nord, j'ai exprimé notre attente que la Chine joue un rôle, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU », a poursuivi M. Kishida, quelques heures après un nouveau tir de missile balistique par Pyongyang.

Et le dirigeant japonais de réitérer, pour être complet, la position de son archipel au sujet des « droits humains », ou encore de « la détention de ressortissants » japonais en République populaire de Chine actuellement.

►Lire aussi : Le sommet de l'Apec entend démontrer l'importance croissante de la zone Asie-Pacifique

La guerre en Ukraine ne simplifie rien

La Chine et le Japon constituent respectivement la deuxième et la troisième économie mondiale, doublés d'importants partenaires commerciaux. Mais leurs rapports se sont dégradés ces dernières années.

Si les deux dirigeants ne s'étaient jamais rencontrés en tête-à-tête, ils s'étaient parlés au téléphone en octobre 2021, après l'arrivée de M. Kishida au pouvoir. En décembre 2019, feu Shinzo Abe avait rencontré Xi Jinping.

En septembre dernier, la RPC et le Japon ont célébré le cinquantenaire de la normalisation de leurs relations diplomatiques. Ils l'ont fait dans une ambiance peu chaleureuse, en raison des différents points de crispation.

Concernant Taïwan, Tokyo est un fidèle allié de Washington, qui soutient le régime de Taipei. De surcroît, en août, des missiles chinois tirés lors d'exercices militaires autour de Taïwan seraient tombés dans la ZEE du Japon.

Tokyo avait alors protesté contre ce qu'il avait qualifié de violations aériennes et maritimes croissantes ces derniers mois. Le Japon se plaint régulièrement de l'activité maritime chinoise autour des îles qu'il appelle Senkaku.

« Le contexte de la guerre en Ukraine ne simplifie pas la relation, parce que la Chine a plutôt soutenu la Russie », confie sur RFI Guibourg Delamotte, maître de conférences en sciences politiques à l'Inalco, spécialiste du Japon.

Du point de vue japonais, voir la Chine commencer à esquisser une position un petit peu plus réticente et à l'exprimer, disons ouvertement, sur la guerre en Ukraine, c'est quelque chose que le Japon salue.

Guibourg Delamotte, maître de conférences à l'Inalco Jelena Tomic

Le Japon cherche le juste milieu

« Le Japon a indiqué qu'il voulait augmenter ses dépenses de défense de manière significative, pour être à peu près au niveau recommandé par l'Otan, c'est-à-dire à peu près à 2% du produit intérieur brut, ce qui est une augmentation très substantielle », rappelle Guibourg Delamotte sur nos antennes.

C'est à la fois le contexte nord-coréen et le contexte chinois qui l'explique, c'est-à-dire en particulier les missiles nord-coréens, et l'accroissement des tensions autour de Taiwan. Le Japon est très investi et soucieux de ce qui peut se passer, et donc cherche à dissuader la Chine de toute action, de toute intervention violente. Il fait savoir à Taïwan que si jamais la Chine devait faire usage de la force, le Japon serait là pour la soutenir. Au moment des exercices de la Chine autour de Taïwan, l'été dernier, après la visite de Madame Pelosi, le Japon a donc déclaré l'état d'urgence, puis s'est préparé à une éventuelle intervention.

Tokyo cherche en fait le bon équilibre avec la Chine, entre ses intérêts économiques et la nécessité de diversifier les échanges. « C'est non seulement des demandes de l'allié américain, mais enfin, c'est aussi une préoccupation du Japon que de ne pas être trop dépendant de la Chine », commente Guibourg Delamotte.

En 2010, en fait, le Japon s'est aperçu, dans un contexte de tensions politiques, que la Chine retenait ses exportations vers le Japon de « terres rares ». Donc le Japon, depuis, en a tiré les leçons, il est parfaitement conscient que la Chine peut utiliser ces dépendances à des matériaux stratégiques. Lui aussi, comme les États-Unis, cherche à développer ses liens, à sécuriser ses approvisionnements, et donc, c'est ce qui explique l'importance accordée par M. Kishida au concept de « sécurité économique ».

Guibourg Delamotte, maître de conférences à l'Inalco Jelena Tomic

« Nous, Chinois, espérons voir la paix »

Après cette première poignée de main, MM. Xi et Kishida se retrouveront, ce vendredi, pour le sommet des dirigeants des 21 pays de l'APEC, auquel participent cette année le président français Emmanuel Macron, le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salman et la vice-présidente américaine Kamala Harris.

Joe Biden, pour sa part, n'a pas pu se rendre en Thaïlande, retenu à Washington par le mariage de sa petite-fille. En l'absence du numéro un américain, c'est donc son homologue chinois Xi Jinping qui occupe le devant de la scène régionale à Bangkok. Les États-Unis accueilleront néanmoins le prochain sommet de ce forum en 2023.

Aux yeux du président américain, qui a rencontré Xi Jinping lundi, à Bali, en marge du sommet du G20, l'homme fort de la Chine populaire peut user de son influence pour dissuader le régime nord-coréen du dictateur Kim Jong-un de procéder à un essai nucléaire, qui serait le premier depuis 2017, et qui inquiète Washington et Séoul.

« Plus que tout, nous Chinois, espérons voir la paix et la stabilité », a indiqué M. Xi dans des remarques écrites transmises aux dirigeants économiques de l'APEC. « L'Asie-Pacifique n'est le jardin de personne et ne doit pas devenir un terrain de dispute pour les grandes puissances », a assuré le président chinois.

Aucune tentative de déclencher une nouvelle guerre froide ne sera permise par les gens ni par notre époque.

Ce sommet de l'APEC vient comme la dernière étape d'une intense séquence diplomatique d'environ dix jours, notamment pour le chef de l'État chinois qui n'était plus sorti de son pays depuis le début de la pandémie de Covid-19, après le sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Phnom Penh et le G20 à Bali.

►Écouter aussi : Stratégie Indo-Pacifique : la France « a un héritage historique dans cette région »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne