Bousculade meurtrière en Corée du Sud: les autorités accablées par une enquête

Les corps des victimes recouverts, dans le quartier de la vie nocturne d'Itaewon, à Séoul dimanche 30 octobre 2022. AFP - YELIM LEE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Comment 158 personnes ont-elles pu mourir lors d’une soirée d’Halloween à Séoul le 29 octobre dernier ? C’est la question à laquelle ont tenté de répondre les équipes du Washington Post qui sont revenues en détail sur la nuit du drame grâce à des témoignages de victimes et à près de 350 vidéos et photos. L’enquête journalistique est accablante pour les autorités et atteste de nouveau du manque de préparation et de réaction de leur part. Le document, qui propose un déroulé minute par minute du soir du drame, confirme que la catastrophe aurait pu être évitée.