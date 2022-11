Chine: les usines Foxconn lancent un recrutement massif pour relancer la production d’iPhones

Les usines du sous-traitant d’Appel Foxconn sont en quête de bras dans le centre de la Chine. Après le confinement des usines et l’exode de ses ouvriers le mois dernier, une campagne de recrutement de masse a lieu en ce moment dans la province centrale du Henan, avec l’aide des autorités locales.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Pékin

Afin que les iPhone 14 soient prêts pour Noël, les usines Foxconn de Zhengzhou ont besoin de 100 000 bras, disent les médias chinois. Résultat : une mobilisation quasi militaire a été lancée dans les villes et villages du Henan, nous confie un ouvrier à l’intérieur du site qui lui-même a été appelé par les autorités de son canton.

« Il y a une énorme pénurie de main d’œuvre à Foxconn. Chaque village doit envoyer au moins une personne à l’usine. Moi, ils m’ont appelé pour me demander si je voulais continuer à travailler jusqu’à ce que j’obtienne ma prime. Ce sont les gens du gouvernement qui s’impliquent directement dans le recrutement. Avant-hier, ils nous ont distribués des couettes militaires. »

Hausse de salaire et primes

En début de semaine les nouveaux recrutés sont arrivés sur le parc industriel de Hon Hai Precision industry, l’ancien nom de Foxconn, rapportent là encore les médias locaux. Pas moins de 72 000 personnes auraient répondu à l’appel mercredi, indique le South China Morning Post. Ces derniers doivent encore être formés. Ils ont également été rejoints par les ouvriers confinés sur le site et dans des centres de quarantaine du gouvernement local, mais dans des lieux séparés.

« Ils ont libéré plus de 8 800 personnes des quarantaines, affirme notre témoin. Ils nous ont réunis, puis ils ont ouvert aussi un atelier de montage afin que la production puisse repartir. On est tous des "positifs-négatifs" [d’anciens patients Covid pour la plupart asymptomatiques, devenus négatifs-prêts à réembaucher, ndlr]. Pour l’instant, ils ne nous ont pas re-testés, ils devraient le faire dans quelques jours. En fait, on pense qu’il y a eu jusqu’à 20 000 employés contaminés à Foxconn Zhengzhou, mais la direction a démenti fermement cette rumeur. Bon après, ils ont dit en plaisantant que 20 000 c’était trop peu en réalité. »

Pour attirer de nouveaux employés et garder les anciens, les salaires ont été augmenté à un peu plus de 4 euros de l’heure [30 yuans], puis une prime de 3 000 yuans [405 euros] a été promise pour 30 jours travaillés. Face à la désertion de ses chaînes de montage, la compagnie avait d’abord décidé le mois dernier de verser 50 yuans de prime de présence quotidienne, puis 100 yuans le 19 octobre, 200 yuans le 30 octobre, et même 400 yuans par jour [soit un peu moins de 55 euros].

► À lire aussi: «La pression sur Xi Jinping pour modifier la politique Zéro Covid devient vraiment intense»

Soutien des pouvoirs publics

Un effort pris en compte par ceux qui sont restés, mais qui attendent toujours de voir. « C’est vrai que c’est beaucoup d’argent, mais pour l’instant on attend. Moi j’ai fait 20 jours de quarantaine et je n’ai pas perçu un centime. Ils parlent maintenant de 30 yuans de l’heure, c’est intéressant si on peut faire des heures supplémentaires. En attendant, le problème c’est qu’on est huit par dortoir. Parfois il n’y a pas d’électricité dans les prises et il n’y a pas d’eau chaude à chaque étage. »

En raison du poids économique du groupe taïwanais dans la région, le site a bénéficié d’un soutien inter-provincial. Les usines du sous-traitant d’Apple à Zhengzhou réalisent 60 % des exportations de la province du Henan. Le parc industriel est l’un des plus gros employeurs de la ville et la région, note le Huanqiu Shibao.

Selon l’agence financière Cailianshe, les cadres de base du parti et les vétérans de l’armée populaire de libération auraient également été invité à rejoindre les rangs, sur des contrats de un à six mois. Selon le 21st Century Business Herald qui a joint un autre employé sur site, la production n’aurait jamais complètement cessé à Foxconn Zhengzhou, mais de nombreuses lignes de production sont suspendues faute de travailleurs.

Il y a donc urgence à reprendre la production, pour les autorités : Apple a mis en garde la semaine dernière concernant un risque d’un retard des livraisons des derniers modèles d’iPhone. La marque à la pomme a également évoqué l’idée de relocaliser une partie de sa production aux États-Unis.

► À lire aussi: Chine: assouplissements des mesures sanitaires à tâtons pour tenter de relancer le tourisme

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne