La Corée du Nord lance un missile balistique intercontinental

Un écran de télévision montre une image d'archive du lancement de missile de la Corée du Nord pendant un programme de nouvelles à la gare de Séoul, en Corée du Sud, vendredi 18 novembre 2022. AP - Ahn Young-joon

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Corée du Nord a lancé ce vendredi 18 novembre un missile balistique intercontinental qui serait retombé dans la zone économique exclusive du Japon. Un tir qui fait suite à la cinquantaine de missiles tirés ces deux derniers mois par Pyongyang en réponse aux exercices des armées sud-coréennes et américaines. Jeudi encore, la Corée du Nord avait tiré un missile courte portée et promis une réponse féroce au rapprochement militaire entre Séoul, Tokyo et Washington.