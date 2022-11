Sommet de l'Apec à Bangkok: Emmanuel Macron plaide pour une «troisième voie» et la stratégie indo-pacifique de la France

Le président français a été invité au sommet de l'Apec qui se tient à Bangkok. La France ne fait pas partie de ce forum économique créé en 1989 et qui regroupe 21 pays de la région Asie Pacifique, soit 28% de la population de la planète. Mais les échanges avec cette région représentent un quart du commerce extérieur de la France. REUTERS - POOL

Après le sommet de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) à Phnom Penh et le G20 dans la foulée à Bali, la Thaïlande accueille les membres de l'APEC, la vaste association économique de l'Asie-Pacifique. Le sommet s'ouvre ce vendredi et, parmi les invités, Mohammed ben Salmane, le prince héritier saoudien, et le président français Emmanuel Macron.