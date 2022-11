Comment voit-on la Francophonie à Pékin?

Le sommet de la Francophonie, c’est à Djerba ce week-end en Tunisie. Un sommet observé depuis Pékin où se tenait cette semaine une conférence sur le thème de la francophonie et du développement numérique.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Le numérique au service d’un développement durable, c'est le thème du sommet de Djerba et celui de ce symposium, organisé cette semaine dans les étages d’une tour du quartier des affaires à Pékin. Autour de la table, des diplomates étrangers et des anciens diplomates chinois, ainsi que les experts d’un think tank au service du soft power chinois. Pékin voit d’abord dans la Francophonie, une organisation opposée à un monde unipolaire. Zhao Yongsheng, professeur à l’Académie chinoise des études sur l’économie ouverte : « Nous cherchons à renforcer notre collaboration avec le monde francophone, avec la France et avec les pays francophones européens, mais aussi et surtout avec ces vastes territoires francophones en Afrique. Il faut toujours chercher un contrepouvoir aux Américains. Cette démarche vise à rétablir un équilibre. »

Cheval de Troie ou espace de coopération ?

Rétablir l’équilibre face au monde anglo-saxon. La Chine peut aider les pays francophones à rester connectés via la 5G et à mettre en place un système de paiements électroniques, disent encore ces experts chinois. Elle attend davantage également en matière d’échanges technologiques avec des pays comme la France, la Belgique et la Suisse, là aussi en opposition avec la politique de découplage de Washington. « Il y a l’aspect politique, mais il y a aussi l’aspect économique, poursuit Zhao Yongsheng. Que ce soit Trump ou Biden, les États-Unis ont multiplié les mesures et les sanctions contre la Chine ces derniers temps. On va donc travailler avec la France, la Belgique et la Suisse autour des nouvelles technologies, le numérique en fait partie, pour accélérer nos collaborations dans ce domaine ». La Francophonie, cheval de Troie des intérêts de la Chine, diront les critiques. Mustapha Habib, chargé d’affaire de la Tunisie en Chine, y voit au contraire un espace de coopération : « La numérisation est au cœur des coopérations ouvertes par la Francophonie. Cela est en partie initié par la "stratégie numérique 2022-2026" adoptée par l’ensemble des pays francophones. C’est un vrai vecteur de développement qui transcende les frontières et toutes les barrières. »

Dynastie des Song

Dans un monde qui, partout, se referme, la Francophonie se veut très ouverte : « On a essayé d’axer les débats sur les opportunités de coopération, plutôt que de chercher à externaliser les conflits des uns et des autres au sein de la communauté francophone ou bien dans ses relations avec la Chine, indique encore le chargé d’affaire tunisien. La Francophonie est un espace de coopération que ce soit entre les pays de la communauté eux-mêmes, mais elle ouvre aussi d’autres horizon dont la coopération avec la Chine qui est assez séduisante pour l’ensemble des pays francophones ». La conférence était filmée. Elle a permis notamment d’exposer les ambitions de la nouvelle équipe de dirigeants chinois issue du XXe congrès du PCC autour de Xi Jinping reconduit à la tête du pays. La longévité et l’expérience expliquent l’âge d’or de la dynastie des Song (960 - 1279), a ainsi affirmé un expert chinois. A l’époque les empereurs dit-il restaient en moyenne dix-huit ans au pouvoir. Un message, là encore, relayé auprès des pays francophones.

