Corée du Nord: Kim Jong-un, le «missile monstre» et sa fille

Répondre aux menaces nucléaires américaines avec ses propres armes nucléaires. C’est en somme le message envoyé par Kim Jong-un dans les médias d’État ce samedi 19 novembre. Le leader nord-coréen a supervisé le tir de missile balistique intercontinental de la veille. Pyongyang affirme qu’il s’agit du premier essai réussi du Hwasong 17, surnommé le « le missile monstre ». Une nouvelle sortie offensive de Kim Jong-un, dans un contexte tendu sur la péninsule coréenne.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Si le tir d’un missile balistique capable de frapper Washington ou New York n’avait pas suffi, le message envoyé par Kim Jong-un dans les médias d’État nord-coréens est encore plus clair. Pyongyang « réagira résolument aux armes nucléaires par des armes nucléaires et à un affrontement total par un affrontement sans merci », a promis le leader nord-coréen lors de l’essai du Hwasong 17.

Hors normes

Le tir de ce missile hors normes par sa taille et sa capacité à porter plusieurs ogives nucléaires est une prouesse technique pour le « royaume hermite ». Mais les experts doutent de sa capacité d’utilisation concrète en cas de conflit. Malgré tout, cela reste un succès de prestige pour Kim Jong-un qui a assisté à l’essai en famille accompagné de sa femme et de sa fille.

La symbolique de l'enfant

Il s’agit du premier enfant qu’il présente officiellement au public. Et pour cette première sortie familiale, des photos de sa fille en train de tenir la main de son père devant un missile balistique ont été publiés dans les médias d’État. Un choix symbolique étant donné la dimension dynastique du régime. Selon Pyongyang, cette nouvelle séquence de démonstration de force vient répondre aux déclarations des États-Unis et de ses alliés évoquant le renforcement de la présence militaire américaine dans la région. Une stratégie qui risque de s’accentuer face au aux récentes sorties du leader nord-coréen.

