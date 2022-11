Législatives en Malaisie: pas de majorité claire dans un scrutin ultra-serré

En Malaisie, les résultats des élections législatives de ce samedi 19 novembre sont tombés au compte-goutte, mais au bout d’une longue nuit, la coalition multi-ethnique Pakatan Harapan (Alliance de l’Espoir) dépasse de justesse la coalition conservatrice islamique Perikatan Nasional. Mais aucun de ces deux camps n’est en mesure d’obtenir une majorité absolue au Parlement, ce qui les amène donc à convoiter les autres partis du scrutin pour espérer gouverner.

De notre correspondante à Kuala Lumpur,

Plus que jamais, en ce soir de scrutin, la vie politique malaisienne ressemble à un jeu de poker menteur. En l’absence de majorité absolue, le champ des possibles est encore large avant que la Malaisie ne connaisse le nom de son prochain Premier ministre. Selon la Constitution, le roi est effectivement censé nommer le prochain dirigeant en choisissant pour cela le député plébiscité par une majorité du Parlement. Mais il manque 29 sièges au Pakatan Harapan pour qu’Anwar Ibrahim, son candidat, soit nommé par le monarque.

Cette absence de certitude n’empêche pas les deux principaux camps de déjà fanfaronner, avec du côté de la coalition conservatrice islamique, un Muhyiddin Yassin pas avare en promesse de succès : « Je suis en train de parler avec les partis régionalistes de Bornéo, afin de pouvoir former un gouvernement », a-t-il assuré devant un parterre de journalistes.

Faiseurs de roi

Élections après élections, ces partis régionaux de Bornéo se sont forgés la réputation d’être souvent les faiseurs de roi d’un scrutin en apportant leur nombre de députés à un camp ou un autre.

Mais au QG du Pakatan Harapan d’Anwar Ibrahim, on crie également victoire et on tire même des feux d’artifices. Aux premières heures du matin, ce dernier a convoqué ses alliés et les journalistes pour assurer : « Nous avons réussi à obtenir le soutien de suffisamment d’autres députés pour former une majorité absolue ».

Lorsqu’on les questionne cependant, ni Muhyiddin, ni Anwar ne peuvent dire publiquement de qui exactement est composée cette majorité que tous les deux affirment détenir.

Attente

Pour savoir qui gouvernera la Malaisie, il faudra donc attendre, mais à 4 heures du matin, cela ne dérange pas Arifin, supporter d’Anwar, l’éternel opposant de la vie politique malaisienne. « Cela fait 30 ans que j’attends, assure ce militant tout de rouge vêtu. J’ai attendu quand Anwar a dû affronter des obstacles, quand il a été emprisonné. Aujourd’hui, plus que jamais, je veux qu’il soit Premier ministre, même s’il doit faire alliance avec n’importe quel parti pour cela ».

Parmi les alliés potentiels qui pourraient faire basculer le scrutin dans un sens ou dans l’autre, on trouve notamment l’UMNO, le parti historique malaisien, éjecté lors du dernier scrutin, car entaché dans des gigantesques scandales de corruption. Mais de plus en plus d’observateurs se demandent ce qu’il adviendrait alors des affaires judiciaires en cours concernant les plus hauts cadres de ce parti.

