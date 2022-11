La Malaisie se cherche une stabilité lors d'élections législatives marquées par l’ethnicité

Le gros enjeu de ces élections, c’est l’aspect stabilité politique. En fait, il y en a deux. Il y a la stabilité politique, puisque la Malaisie n’a jamais connu cela : on n’en parle pas. Pourtant, c’est un gros acteur économique en Asie du Sud-Est, et c’est un marasme complet où personne ne comprend rien et les Malaisiens eux-mêmes sont complètement lassés. Donc, assez vite, on pourrait avoir un désintérêt et un retour de cette classe politique, issue de l'Umno [Organisation nationale unifiée malaise], qui est complètement corrompue. Et l’enjeu, c’est à la fois la stabilité politique et « le nettoyage », « le toilettage » de la classe politique malaisienne. Et à cela, il faut rajouter quelque chose d’autre, même si les grands candidats au poste de Premier ministre sont âgés, c’est l’implication de la jeunesse. La jeunesse n’est pas apathique en Malaisie. La jeunesse pense, la jeunesse est libre d’esprit. La Malaisie, ce n’est pas une dictature. C’est une démocrature à la rigueur, mais non pas à la russe. Mais, en tout cas, c’est vrai que les jeunes s’investissent assez peu en politique et que très souvent, notamment chez les Malais, il y a beaucoup de clientélisme : on se dit « il faut garder le consensus ethnique parce que cela permet à la majorité des jeunes d’avoir des postes