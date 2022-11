Photos de la fille de Kim Jong-un: une mise en scène nord-coréenne et un message au monde

Kim Jong-un, plus moderne dans sa communication, semble plutôt chercher à s’afficher comme un homme de famille plus humain en dévoilant des images de sa fille (photo fournie par l'agence officielle nord-coréenne). © AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le samedi 19 novembre, pour la première fois, Kim Jong-un a mis en avant dans les médias d’État nord-coréen, l’un de ses enfants. Une stratégie de communication qui interroge et divise les observateurs du régime nord-coréen. Si certains ont affirmé que cela pourrait-être un signal sur le rôle que pourra jouer la fille de Kim Jong-un dans sa succession, d’autres sont plus prudents et estiment qu’il s’agit surtout d’une stratégie de communication à court terme.