Chine: colère sociale dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde

Une usine du groupe taïwanais Foxconn (photo d'illustration) © S.Yeh/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

De grandes manifestations ont éclaté, mercredi 23 novembre, dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde, en Chine, propriété du sous-traitant taïwanais Foxconn, selon des vidéos et photos diffusées sur les réseaux sociaux Weibo et Twitter.