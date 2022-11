Philippines: un policier condamné à la perpétuité pour avoir torturé deux adolescents

Les deux adolescents avaient été tués en 2017, au plus fort de la sanglante guerre contre la drogue mené pendant six ans par l'ancien président Rodrigo Duterte.

Publicité Lire la suite

Un verdict rarissime. Même s'il s'agit pour l'ONG Amnesty International d'une « goutte d'eau dans l'océan ». Un tribunal de Manille a récemment statué que les policiers Jefrey Perez et Ricky Arquilita avaient torturé deux adolescents en 2017. Les policiers ont également placé une arme et de la drogue sur l'une des victimes. Ces adolescents – Reynaldo De Guzman, 14 ans, et Carl Arnaiz, 19 ans – ont ensuite été tués par les mêmes policiers, a déclaré le tribunal.

Au cours du procès, Jefrey Perez a été condamné à la perpétuité pour avoir manipulé des preuves et à une peine minimale de 20 ans pour torture, selon la décision du tribunal, publiée mercredi. L'autre policier, Ricky Arquilita, est décédé au cours du procès.

► À lire aussi : Visa pour l'image 2017: plongée dans la guerre contre la drogue du président Duterte

Les adolescents ont été vus ensemble pour la dernière fois dans la soirée du 17 août 2017. Quelques heures plus tard, un témoin a vu une voiture de police garée sur le bord d'une route. Il a raconté avoir vu Arnaiz, menotté, sortir du véhicule, s'agenouiller, lever les mains et crier « Je me rends » avant que Perez ne lui tire dessus. Le corps de De Guzman a été retrouvé des semaines plus tard au nord de Manille. Il portait les traces de dizaines de coups de couteau. « II ne fait pas de doute que les contusions et les plaies sur les différentes parties du corps des victimes leur ont causé une douleur et un épuisement intenses, avant qu'ils ne soient tués », a déclaré le tribunal.

Le mandat de six ans du président philippin, qui s'est achevé en juin, a été marqué par une sanglante « guerre contre la drogue » qui a fait plus de 6 200 morts, d'après des chiffres officiels. Mais selon des groupes de défense des droits humains, le chiffre réel de personnes tuées est de plusieurs dizaines de milliers. La répression a été largement condamnée et a déclenché une enquête internationale, mais seuls trois policiers ont été condamnés pour le meurtre d'un suspect.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne