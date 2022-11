Corée du Sud: une grève des routiers perturbe les chaînes d’approvisionnement de plusieurs secteurs

C’est le deuxième jour de grève des routiers en Corée du Sud et le mouvement social perturbe les chaînes d’approvisionnement dans différents secteurs. Le gouvernement refuse pour l’instant toutes négociations avec les grévistes qui demandent une hausse des salaires et une amélioration des conditions de travail, quelques mois seulement après leur dernière grève. Automobile, industrie du ciment et de l’acier, la dixième économie mondiale commence déjà à ressentir les conséquences du mouvement social.