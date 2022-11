Le chanteur sino-canadien Kris Wu condamné à 13 ans de prison pour viol

La superstar Kris Wu a été condamnée à 13 ans de prison en Chine. Le chanteur sino-canadien est accusé d’avoir violé une étudiante chinoise alors qu’elle était âgée de 17 ans. Il devrait être expulsé à l’issue de la sa peine.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Une peine exemplaire pour une affaire qui a suscité un immense scandale en Chine. À 32 ans, Wu Yifan, alias Kris Wu, a été condamné à « onze ans et six mois d’emprisonnement pour viol », par le tribunal de Chaoyang à Pékin, ainsi qu’à un an et dix mois de détention pour « crime en réunion en vue de commettre l’adultère ». À cela, le bureau des impôts a ajouté, quelques heures après le jugement, une amende de 600 millions de yuans –plus de 80 millions d’euros- pour évasion fiscale.

Prison et expulsion

Reconnu par la justice coupable de trois viols entre novembre et décembre 2020, dont un sur mineure, le chanteur sino-canadien a toujours nié les faits : « J’ai rencontré Mademoiselle Du seulement une fois, lors d’une soirée entre amis, expliquait ce dernier après son interpellation. Il n’y a pas eu de viol par ruse et personne n’a fait prendre de drogue ou d’alcool à quiconque pour la violer. »

Son arrestation à l’été 2021 à Pékin a déclenché une tempête médiatique réveillant le mouvement MeToo en Chine. Des marques comme Louis Vuitton, L’Oréal et Porsche, dont il était l’ambassadeur, ont suspendu leur partenariat avec le chanteur.

Les autorités, qui habituellement évitent de donner trop de retentissement à ces procès, voir censurent ce genre d’affaires, ont applaudi à son interpellation. « Vous devez respecter la loi chinoise sur le sol chinois », a indiqué la commission des Affaires juridiques du PCC, Le Quotidien du Peuple affirmant que plus on est populaire, plus on doit montrer l’exemple.

Désormais, dans les rapports de police comme dans les articles des journaux, l’accent a été mis sur « la nationalité canadienne » de la star. Certains internautes ont appelé non seulement à le « renvoyer au Canada », mais aussi à l’échanger contre Meng Wanzhou, l’héritière de Huawei alors en résidence surveillée à Vancouver. Kris Wu sera expulsé à l’issue de sa peine, a fait savoir le tribunal.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne