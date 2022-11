«Longue marche» d’Imran Khan au Pakistan: des milliers de militants continuent de se rassembler

Reportage

La mobilisation du PTI, le Mouvement du Pakistan pour la justice, de l’ex-Premier ministre pakistanais Imran Khan, se poursuit. L’ex-Premier ministre a été blessé par balle par un homme armé lors d’un rassemblement le 3 novembre dernier à Wazirabad, près de la ville de Gujranwala, dans l’est du pays. Malgré les risques, des milliers de militants continuent de se rassembler régulièrement dans différentes villes du Pendjab chaque semaine en vue du rassemblement prévu à Rawalpindi, au sud d’Islamabad, ce samedi 26 novembre. Imran Khan et son parti n’ont toujours pas fait savoir s’ils rentreraient dans la capitale. Reportage à Dina dans le district de Jhelum, province du Pendjab.

Avec notre correspondante au Pakistan, Sonia Ghezali

« Notre marche est à ce jour un moment décisif pour notre nation », a déclaré Imran Khan qui apparaît sur un écran géant dressé au milieu d’une rue marchande de Dina. L’ex-Premier ministre s’exprime, en direct, depuis son domicile à Lahore où il se remet de ses blessures par balles. Renversé en avril par une motion de censure, Imran Khan a pris au début du mois de novembre la tête d'une « longue marche » vers la capitale Islamabad, pour obtenir la tenue d'élections anticipées.

Des milliers de militants de son parti, le PTI, sont absorbés par son discours. « Je n'avais jamais soutenu un parti politique auparavant, mais nous avons vu qu’Imran Khan risquait sa vie pour nous, le peuple du Pakistan, alors j’ai décidé de le soutenir, explique Syed Zulfiqar, venu manifester avec ses trois garçons. C'est la première fois que j’assiste à un rassemblement politique et j'ai amené mes fils avec moi. Parce qu’il s’agit de leur avenir. Nous sommes avec Imran Khan, de tout cœur. Longue vie à Imran Khan. »

« Ce gouvernement doit se retirer »

Komal Naz, est une militante de la première heure. « Le gouvernement actuel essaie de faire pression sur toutes les institutions pour les contrôler et tant qu'il sera pas au pouvoir, nous ne pensons pas qu'il y aura des élections équitables, dit-elle. Ce gouvernement doit se retirer. Nous voulons qu'un gouvernement intérimaire prenne place et qu’il organise des élections libres et équitables dans le pays. »

Imran Khan refuse d’attendre jusqu’en août 2023, date prévue pour les prochaines élections générales et exige des élections anticipées.

