Chine: le mécontentement face aux restrictions sanitaires gagne Pékin

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Ce sont à chaque fois les mêmes images partagées sur les réseaux sociaux, que ce soit à Tianjin, dans l'est du pays, à Chongqing dans le sud, ou encore dans le district de Changping ce samedi à Pékin.

Les résidents en colère sortent de chez eux et s'en prennent aux « feuilles de fer », les palissades en métal bleu qui entourent les tours confinées.

D'autres plus calmement tentent de négocier une sortie avec leur comité de quartier. Comme cette future maman, 29 ans, qui nous explique qu'elle est bien embêtée avec le confinement, car elle doit bientôt accoucher.

Nous n'avons pas de cas de Covid dans la résidence, alors pourquoi on doit rester chez nous ? On doit respecter nos droits. Ce verrouillage est déraisonnable. L'hôpital me demande trois tests Covid négatifs sur trois jours. On m'a dit qu'on pourrait faire un PCR dans la résidence aujourd'hui, et ce n'est pas le cas !