Chine: les casinos de Macao, un modèle ébranlé par le passage du Covid-19

Le gouvernement de Macao vient de renouveler les licences des six grands casinos de la ville. Le septième candidat surprise, un groupe hôtelier malaisien, n'a pas reçu son autorisation. Des licences désormais limitées à dix ans, et non vingt comme précédemment. L'ancienne colonie portugaise est le seul territoire de Chine où les jeux d'argent sont autorisés. Un secteur jusque-là très fleurissant, mais aujourd'hui malmené par la pandémie et les restrictions sanitaires draconiennes imposées par Pékin.