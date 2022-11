Corée du Sud: un général dégradé pour avoir couvert une agression sexuelle

Plus d’un an après le suicide d’une sergente de l’armée de l’air sud-coréenne dont la plainte pour agression sexuelle était restée sans suite, la justice s’est prononcée samedi 26 novembre sur la responsabilité de l’armée. © Ministère de la Défense de Corée du Sud via AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Plus d’un an après le suicide d’une sergente de l’armée de l’air sud-coréenne dont la plainte pour agression sexuelle était restée sans suite, la justice s’est prononcée samedi 26 novembre sur la responsabilité de l’armée. Le général ayant couvert l’agression a été dégradé et démis de ses fonctions, une sanction extrêmement rare dans le pays.