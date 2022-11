«Nous avons besoin de liberté»: à Pékin, la colère ne tarit pas

Manifestations dans de nombreuses villes de Chine, ce dimanche 27 novembre, suite à l'incendie meurtrier d'Urumqi, à Shanghai, mais également contre la politique « zéro Covid ». Cela n'était pas arrivé depuis plus de trente ans, quelques centaines de manifestants ont défilé dans les rues de Pékin.

Publicité Lire la suite

« Nous n'avons pas besoin de test Covid, nous avons besoin de liberté », ont scandé les protestataires qui s'étaient donné rendez-vous sur les berges de la rivière Liangmahe, ce samedi soir.

« On a vu Shanghai hier, il fallait que Pékin fasse quelque chose », explique l'un d'entre eux qui, comme beaucoup, brandit une feuille blanche, symbole comme en Russie de l'impossibilité de s'exprimer et de dire sa colère pendant des années.

Certains sont venus avec des bougies et des fleurs, pour rendre hommage aux disparus de l'incendie d'Urumqi et de tous les morts du « zéro Covid », explique un employé de la high tech.

On ne veut plus du pass sanitaire, on veut la liberté, expliquent ces jeunes qui manifestent pour la première fois de leur vie, devant des policiers parfois surpris qui font barrage pour dévier la marche, mais sans violence.

Les médias d'état chinois n'ont pas encore reçu les éléments de langage concernant les manifestations qui traversent le pays. Résultat: les timelines et le Une sont essentiellement, animalières ou tourisme et découverte ce dimanche. #Chine https://t.co/sCsGZwdOfl — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) November 27, 2022

Certains ont peur, regardent les caméras de surveillance, mais en près de huit heures de manifestation, le cortège prend de l'assurance. Des slogans évoquent un besoin de changement politique.

Puis la foule redemande la levée du confinement en arrivant sous un échangeur du troisième périphérique. Les voitures klaxonnent, et ce n'est pas pour le football, car la Chine n'est pas qualifiée au Mondial.

C'est pour encourager les manifestants. Pouces levés, sourire, après trois ans de Covid, Pékin « revit », nous dit l'un d'entre eux.

Je suis à la fois triste et en colère, frustré par ce qui arrive dans ce pays. Les gens ne sont pas d'accord avec ce que fait le président chinois en ce moment. On a attendu trop longtemps, tout le monde est en colère.

Producteur de cinéma au chômage, il était dans la manifestation pékinoise Stéphane Lagarde

►À relire : Chine : le mécontentement face aux restrictions sanitaires gagne Pékin

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne