Australie: la Grande Barrière de corail bientôt reconnue patrimoine en péril?

L'état actuel du corail sur la Grande Barrière, au large de l'État australien du Queensland, en mars 2022. AFP - GLENN NICHOLLS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Victime du réchauffement climatique, la Grande Barrière de corail, qui longe le nord-est de l'Australie, pourrait se retrouver sur la liste du Patrimoine mondial en péril. C'est du moins la recommandation formulée par un comité d'experts s'étant rendu sur le terrain il y a quelques mois, et dont le rapport vient d'être publié. Dirigée pendant près de dix ans par des climatosceptiques, l'Australie a élu en mai dernier un gouvernement plus déterminé à réduire ses émissions de CO2 et à protéger l'un de ses joyaux naturels. Mais à ce stade, l'île-continent, un des plus gros pollueurs de la planète, ne s'est pas engagée à prendre sa part pour contenir le réchauffement mondial à 2°C.