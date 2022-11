Hong Kong: timides actions de solidarité avec les manifestants chinois

À Hong Kong, quelques personnes tiennent des feuilles blanches et des fleurs lors d'une manifestation contre les restrictions liées à l'épidémie de Covid-19 en Chine, le 28 novembre 2022.

À Hong Kong, seul territoire de Chine à ne plus imposer une politique drastique de « zéro Covid-19 », les manifestations en Chine ont surpris. Quelques petites actions de solidarité ont eu lieu à Hong kong, notamment à l’initiative des étudiants continentaux, présents à Hong Kong et conscients des mesures intenables imposées à leurs familles en Chine continentale.

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

Quelques bouquets de fleurs blanches et quelques bougies posés sur le sol dans une allée piétonnière à Central et une rangée de personnes, qui finirent par être une trentaine, portant, comme en Chine, une feuille de papier blanc en guise de slogan devant elles, c’est l’un des timides gestes de solidarité que Hongkong a émis vis-à-vis des manifestants en Chine, suite aux morts dans l'incendie de Urumqi et suite aux morts de la politique « zéro Covid-19 ».

Petits rassemblements

Des petits rassemblements ont également eu lieu dans plusieurs universités. Depuis l’été d’émeutes en 2019, aucune manifestation et aucun rassemblement n’a été autorisé à Hong Kong, les « mesures sanitaires » ont facilité l’interdiction de toute forme de réunion de groupe.

Pleine répression

La semaine dernière, un coursier de 42 ans a été arrêté pour sédition sous la loi de sécurité nationale après avoir simplement reposté une vidéo montrant un incident pendant un tournoi de rugby où les organisateurs ont, par erreur, fait retentir non pas l'hymne national chinois mais le chant des émeutiers de Hong Kong. Le territoire est encore en pleine répression et beaucoup estiment qu’il est actuellement plus compliqué de manifester à Hong Kong qu’en Chine continentale.

