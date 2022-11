Les talibans pakistanais annoncent la fin d'un cessez-le-feu jamais entièrement respecté

Le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), les talibans pakistanais, ont annoncé la fin du cessez-le-feu qu'ils avaient déclaré en juin 2022. Ils ont ordonné à leurs combattants de mener des attaques dans tout le Pakistan. Le cessez-le-feu conclu avec les autorités pakistanaises n’avait jamais été entièrement respecté par les deux parties.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghezali

« Une nouvelle vague d'attaques terroristes » à travers le pays c’est ce que prédisent plusieurs analystes sécuritaires après l’annonce du Tehreek-e-Taliban (TTP) - les talibans pakistanais - qui mettent fin au cessez-le-feu déclaré en juin dernier. Le groupe armé créé en 2007, n’est pas affilié aux talibans afghans mais il en est proche sur le plan idéologique et historique.

Peu de chance d'être entendus

Le TTP a en effet été créé par des militants alliés à al-Qaïda, qui avaient combattu contre l’invasion soviétique dans les années 90 en Afghanistan aux côtés des taliban afghans. D’ailleurs les taliban afghans ont joué le rôle de médiateurs dans les négociations qui ont eu lieu en juin entre le TTP et les autorités pakistanaises et qui ont abouti à un cessez-le-feu. Or, les exigences du groupe armé ont peu de chance d’êtres entendues. Le TTP réclame une réduction de la présence militaire dans les anciennes zones tribales du pays et surtout que ce territoire redevienne une zone à part entière sous administration fédérale, ce qui n’est plus le cas depuis 2018.

Application stricte de la charia

Le groupe veut aussi l’application stricte de la charia, la loi islamique. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, le TTP est revenu en force, intensifiant surtout ses attaques contres des cibles sécuritaires. Des centaines d’habitants de la vallée de Swat dans la province de Khyber Pakhtunkhwa ont à plusieurs reprises manifesté en faveur de la paix contre la recrudescence des violences au cours des derniers mois.

►À lire aussi : Pakistan: une foule compacte pour le retour de l'ex-Premier ministre Imran Khan

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne