Chine: les ressortissants étrangers appelés par leurs ambassades à faire des réserves de nourriture

Le rebond épidémique du coronavirus se poursuit en Chine avec un taux de circulation social du Covid-19 inédit depuis le confinement de Shanghai au printemps 2022. Résultat : plusieurs ambassades, dont celle des États-Unis ont demandé à leurs ressortissants de faire des réserves de nourriture en cas de nouveaux confinements cet hiver.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

« Cela peut être utile de faire des réserves, cela dépend de votre situation », confie cet américain devant une supérette à l’intérieur du troisième périphérique de la capitale chinoise ce matin. Le lundi 28 novembre, dans un message sur le réseau Weibo posté au lendemain des manifestations historiques à Pékin, l’ambassade américaine, encourageait ses ressortissants à conserver un stock de quatorze jours en médicaments, d’eau en bouteille et de nourriture.

« Provisions nécessaires »

Même message envoyé par courriel de l’ambassade de France qui invite chacun « à disposer de provisions nécessaires pour pouvoir faire face à toute éventualité ». Un conseil entendu par Richard, français résidant à Pékin : « J'ai demandé à ma femme de remplir les congélateurs pour être sûr qu'on ait du stock pour deux semaines, et c'est pareil, on a peur de ne pas pouvoir être fourni. »

« Moi, continue-t-il, j'ai eu mes deux supermarchés, juste à côté de mon domicile fermés pendant plusieurs jours, on ne savait pas quand ils allaient rouvrir, j'ai dû faire 40 minutes en moto pour aller dans d'autres supermarchés qui étaient aussi fermés, ça peut fermer du jour au lendemain, et du coup il faut qu'on se débrouille pour aller chercher la nourriture. On a des stocks pour deux semaines, c'est l'incertitude, on se prépare au pire. »

Confinements à répétition

Des précautions prises également semble-t-il par de nombreux Chinois, à voir les rayons dans certains supermarchés. Cela en raison des confinements courts à répétition et surtout du manque de livreurs, eux-mêmes bloqués à la maison.

