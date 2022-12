Issei Sagawa, le sinistre «Japonais cannibale», est mort

Issei Sagawa, le 5 février 1992, lors d'une rencontre avec un journaliste de l'AFP dans son appartement. AFP - JUNJI KUROKAWA

Surnommé le « Japonais cannibale » pour avoir assassiné et mangé en partie une étudiante hollandaise à Paris en 1981, Issei Sagawa est décédé d'une pneumonie à 73 ans. Jugé dément, il avait bénéficié d'un non-lieu et avait été placé dans un hôpital psychiatrique en France avant d'être libéré en 1985 et rapatrié au Japon.