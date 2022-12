Élections au Gujarat: le BJP tente de s'approprier l'héritage de Gandhi

Avec notre envoyé spécial de retour d'Ahmedabad, Côme Bastin

« Il est temps d'accomplir le rêve de Gandhi en faisant disparaître le parti du Congrès. » C'est la déclaration de Yogi Adityanath, ministre en chef de l'État de l'Uttar Pradesh, venu soutenir le BJP au Gujarat.

Après l'indépendance indienne en 1947, Gandhi aurait jugé que le Congrès avait rempli sa mission, a avancé cette figure des nationalistes hindous pour justifier sa provocation.

Quelques jours plus tôt, le parti du Congrès, principal opposant du BJP, a livré une tout autre interprétation du rêve de Gandhi. Insistant sur les inégalités, son nouveau président, Mallikarjun Kharge, a appelé à « battre le BJP pour reconstruire le Gujarat de Gandhi ».

Fondatrice du média local Vibes of India, Deepal Trivedi regrette la surexploitation politique de Gandhi.

Malheureusement, tout le monde use et abuse de la philosophie de Gandhi. C'était un végétarien, issu d'une famille de haute caste du Gujarat. Et il s'est battu pour l'égalité, l'émancipation des femmes, la diversité de l'Inde.