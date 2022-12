Chine: les autorités commencent à ouvrir la voie à une fin du «zéro Covid»

Zhong Wenze est suivi par plus de 2,5 millions de personnes sur Weibo, le Twitter chinois. Dans ses vidéos, il aime parler des derniers produits Apple ou encore de ses plats préférés.

Mais sa dernière publication est d'un tout autre genre. Pendant quatorze minutes, il raconte son expérience après avoir été contaminé par le variant Omicron, dans une vidéo qui se veut rassurante et positive.

Pendant cette période, on n'a pas d'énergie, on s'allonge, on fait une sieste, on se réveille, on regarde notre smartphone et on se rendort. Ce soir-là, ma température était de 38°C. Les deuxième et troisième jours ont été les plus difficiles, j'ai quasiment passé deux jours au lit à dormir. Pendant ces deux jours, c'est vraiment inconfortable, mais ça dure moins longtemps et on se rétablit plus rapidement que lors d'une grippe normale. C'est inconfortable pendant deux jours, mais c'est vraiment supportable.