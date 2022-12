En Corée du Nord, les séries étrangères traversent la frontière malgré le contrôle du régime

La série Squid Game, succès de Netflix en 2021, a été vue en Corée du Nord en contournant la censure. (photo d'illustration) REUTERS - KIM HONG-JI

Depuis le début de la pandémie, la Corée du Nord est plus fermée que jamais, avec un contrôle strict des frontières et de la population. Mais une ONG a effectué une étude sur l’accès aux informations étrangères dans le pays et les résultats sont assez surprenants : une partie de la population parvient à accéder à des séries venues de Chine ou de Corée du Sud en dépit du contrôle plus intense du régime.